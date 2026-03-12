El Movistar Arena se prepara para acoger este jueves, 12 de marzo, uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada 31 de la Euroliga. El Real Madrid Basket y el Valencia Basket se miden en un choque de trenes entre dos de los equipos más sólidos de la competición, en un encuentro crucial para consolidar sus aspiraciones de cara a los puestos de honor de la clasificación.

El conjunto blanco llega a esta cita con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas ante su afición frente al Bayern de Múnich (93-70) y la Virtus de Bolonia (92-84). Con un balance de 19 victorias y 11 derrotas, el equipo que dirige Sergio Scariolo ocupa actualmente la cuarta plaza de la tabla y busca aprovechar el factor cancha para recortar distancias con la parte alta. Mario Hezonja, tras su destacada actuación de 19 puntos frente a los italianos, se perfila una vez más como una de las piezas ofensivas a vigilar.

Un Valencia Basket al alza

Enfrente, el Valencia Basket de Pedro Martínez aterriza en Madrid ocupando una privilegiada tercera posición con un registro de 20 triunfos y 10 derrotas. El conjunto valenciano está cuajando una temporada formidable, situándose inmediatamente detrás del Real Madrid en la clasificación de la Liga Endesa. Ambos equipos ya dejaron una muestra de su alta competitividad en las pasadas semifinales de la Copa del Rey, donde el Valencia Basket se impuso por un ajustado 108-106, lo que promete una contienda marcada por la igualdad táctica y física.

Información del partido y retransmisión

El Real Madrid, que también lidera con solvencia el campeonato doméstico, intentará imponer su fortaleza en el Movistar Arena ante un Valencia Basket que destaca por su regularidad.

• Fecha: Jueves, 12 de marzo.

• Horario: 20:45 horas (horario peninsular español).

• Televisión: El encuentro podrá seguirse en directo a través de los canales M+ Vamos (diales 8 y 50), M+ #Vamos Bar (dial 304) y Movistar+ Lite, todos ellos pertenecientes a la plataforma Movistar Plus+.

Se espera que el Movistar Arena presente un ambiente de gala para este duelo europeo, en el que el Real Madrid buscará resarcirse de su reciente eliminación en la final de la Copa del Rey y confirmar su buen momento de forma ante un rival directo que aspira a todo.