La magistrada que instruye la causa penal por la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana, Nuria Ruiz Tobarra, ha descartado citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no existen indicios de que estuviera informado “en tiempo real” de la emergencia por parte del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La decisión contrasta con la citación acordada días atrás del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó haber recibido información directa y continuada de Mazón durante el temporal.

En un auto emitido este lunes, la jueza desestima la solicitud presentada por la acusación popular ejercida por Hazte Oír, que pedía la comparecencia de Sánchez a raíz de un mensaje enviado al presidente valenciano a las 22.50 horas del 29 de octubre de 2024. Según la instructora, ese intercambio se produjo cuando el proceso de toma de decisiones ya había concluido, ya que la alerta Es-Alert a la población se emitió a las 20.11 horas, momento en el que la mayoría de las 230 víctimas mortales ya habían fallecido.

Ruiz Tobarra subraya que el mensaje del presidente del Gobierno se sitúa fuera del marco temporal relevante para la investigación, al tratarse de un análisis posterior a los hechos objeto de la causa. Además, recalca que no consta que Sánchez, “a diferencia del señor Alberto Núñez Feijóo”, recibiera información directa y en tiempo real sobre la evolución de la emergencia por parte de Mazón, lo que convierte ambos supuestos en claramente distintos.

Precisamente por esa razón, la magistrada acordó el pasado viernes la declaración como testigo de Feijóo, con el objetivo de esclarecer el contenido de sus comunicaciones con el entonces presidente valenciano el día de la gota fría. Asimismo, le ofreció la posibilidad de aportar voluntariamente, en un plazo de cinco días, el registro de llamadas, mensajes, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp mantenidas con Mazón durante aquella jornada.

En un segundo auto, la jueza también ha rechazado el recurso presentado por una acusación particular que solicitaba citar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat. La instructora considera “altamente improbable” que estos empleados pudieran haber escuchado conversaciones relacionadas con la gestión de la emergencia, dado el escaso tiempo que Mazón permaneció en el edificio.

Por último, Ruiz Tobarra ha dictado una providencia en la que ordena a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Dgtic) de la Generalitat que informe sobre la viabilidad técnica de recuperar los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el entonces jefe del Gabinete de Presidencia y el presidente de la Generalitat. Dichos mensajes se encontraban en un teléfono corporativo que fue sustituido por otro terminal en junio de 2025, un extremo que ahora cobra especial relevancia para el avance de la investigación judicial.