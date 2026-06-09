El Ministerio aporta de forma voluntaria dos expedientes adicionales al requerimiento del juez Santiago Pedraz, desvelando que obtuvo la condición de ciudadano español por la Ley de Memoria Democrática tras habérsele denegado en dos ocasiones por la vía de residencia.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha entregado este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el expediente completo referente a la solicitud de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Esta entrega da respuesta inmediata al requerimiento efectuado en el día de ayer por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien instruye la causa penal conocida como el ‘caso Leire’.

Según informan fuentes gubernamentales, agentes de la UCO se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Ministerio para dar cumplimiento a la orden judicial. La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil ha aportado la documentación requerida por el juez, en la que consta que la última solicitud por residencia de Villalobos —presentada el 25 de abril de 2024— fue oficialmente denegada el 10 de octubre de 2025.

Entrega voluntaria de antecedentes administrativos

De manera adicional, y pese a que no figuraban en el mandamiento del juzgado por desconocerse su existencia, la Subdirección General ha aportado por iniciativa propia otros dos expedientes históricos sobre el político venezolano, al entender que su contenido es de alto interés para el avance de las investigaciones.

Este cruce de datos revela un laberinto de solicitudes administrativas con resultados dispares:

Primer expediente (2017): Una solicitud inicial de nacionalidad por razones de residencia fechada el 20 de febrero de 2017, la cual fue denegada formalmente el 17 de julio de 2020 al no cumplir con los requisitos. Segundo expediente (2024): Una nueva petición por residencia desestimada el pasado octubre de 2025. Tercer expediente (Ley de Memoria Democrática): Un proceso de opción a la nacionalidad tramitado ante el Registro Civil que, tras ser recurrido por el interesado con base en la instrucción de octubre de 2022, le fue concedido el 21 de abril de 2025 e inscrito formalmente el 23 de octubre del mismo año.

Desde el departamento de Justicia han remarcado que las concesiones o denegaciones se ejecutan de manera reglada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública bajo el estricto cumplimiento de la ley. En el caso de la concesión por memoria democrática, las fuentes precisan que la resolución fue examinada y avalada con criterios puramente técnicos por cuatro funcionarios de escala: el dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.

Auditoría a los accesos digitales y rastreo policial

El auto emitido por el juez Santiago Pedraz no se limita a recabar los documentos físicos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha reclamado la entrega de cualquier informe complementario que se hubiera solicitado en su momento a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Asimismo, Pedraz ha puesto el foco sobre la plataforma digital interna de tramitación. Ha exigido una relación íntegra con nombres y apellidos de todos los funcionarios o usuarios que hayan accedido telemáticamente a consultar o modificar los expedientes de Nervis Villalobos. Esta labor de «descarga y acopio» informático se ha ejecutado hoy en presencia física de los investigadores de la UCO, quienes auditan el sistema de registro in situ.

El trasfondo de esta diligencia descansa sobre las sospechas del juez de que una exmilitante de la formación implicada (identificada en el sumario como Díez) habría intentado mediar ante altos estamentos económicos a petición del abogado Ismael Oliver. Según los indicios recabados en las libretas manuscritas de la investigada, se pretendía forzar una entrevista con el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o su entorno cercano con el fin de acelerar o interceder en los trámites de obtención de la nacionalidad del exalto cargo venezolano.