BRUSELAS.– España reafirma su papel clave y protagonista en la lucha contra el narcotráfico dentro de la Unión Europea. Según el Informe Europeo sobre Drogas 2026, presentado este martes en Bruselas por la Agencia de Drogas de la UE (EUDA), las autoridades españolas interceptaron el 37 % de la cocaína y el 75 % de las plantas de marihuana decomisadas en todo el territorio comunitario durante el año 2024.

El balance de la EUDA, que unifica las estadísticas consolidadas de los Veintisiete, Noruega y Turquía, refleja un mercado ilícito en máximos históricos que está provocando una grave crisis de seguridad y de salud pública en el continente.

Las cifras del narcotráfico en España

El peso de las fuerzas de seguridad españolas en el balance global europeo es abrumador, especialmente en las siguientes sustancias:

Cocaína: España incautó de forma individual 124 toneladas de las 330 toneladas totales intervenidas en la UE. Junto a Francia y Bélgica, concentraron el 67 % del total de los decomisos europeos (222 toneladas).

España incautó de forma individual de las 330 toneladas totales intervenidas en la UE. Junto a Francia y Bélgica, concentraron el 67 % del total de los decomisos europeos (222 toneladas). Cannabis: Las autoridades españolas requisaron 206 toneladas de hachís (resina) y lideraron de forma absoluta el decomiso de plantas de marihuana, con el 75 % del total de la UE.

Las autoridades españolas requisaron (resina) y lideraron de forma absoluta el decomiso de plantas de marihuana, con el 75 % del total de la UE. Producción local: El informe advierte de que el procesamiento de droga ya se realiza en suelo español, donde se desmantelaron 7 laboratorios de extracción secundaria de cocaína y otros 7 destinados a la producción de éxtasis (MDMA).

«Debemos hacer todo lo posible por evitar que el mercado se vea inundado de nuevos productos peligrosos, y aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con el modelo de negocio de los traficantes», declaró Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migraciones.

El mapa de la droga en el resto de Europa

Mientras que los puertos de Róterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica) registraron fuertes incrementos en la entrada de marihuana oculta en contenedores marítimos desde Canadá y EE. UU., otras regiones de Europa destacan por la producción de sustancias sintéticas:

Sustancia Centro de Producción Principal (2024) Datos del informe Metanfetamina República Checa 185 laboratorios desmantelados de los 252 localizados en la UE. Catinonas sintéticas Polonia 47 centros de producción desmantelados de un total de 63.

Alerta sanitaria: más de 7.600 muertes por sobredosis

La alta disponibilidad de sustancias de gran pureza o adulteradas ha desatado, según la EUDA, una «grave crisis sanitaria». En 2024 se registraron al menos 7.600 muertes por sobredosis en la UE, vinculadas estrechamente a la delincuencia organizada, que generó cerca de 1,6 millones de infracciones penales.

La mayor preocupación se centra en los opioides sintéticos ultra potentes (como nitacenos y orfinas), que están azotando con dureza a los países bálticos. En Estonia, estas sustancias provocaron 43 de las 97 muertes registradas, y en Letonia, 36 de 77. Por su parte, el fentanilo sigue cobrándose vidas, dejando más de un centenar de fallecidos en Bulgaria y 95 en Alemania.

Ante esta situación, los ministros de la UE aprobaron la pasada semana en Luxemburgo un nuevo marco estratégico contra las drogas, un asunto de tal gravedad que los líderes de los Veintisiete lo llevarán, por primera vez, a una cumbre oficial a finales de este mes de junio.