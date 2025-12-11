Los principales sindicatos y asociaciones profesionales de prensa en Marruecos denunciaron falsedades en las declaraciones del ministro de Comunicación, Medi Bensaïd, sobre el proyecto de ley que reorganiza el Consejo Nacional de Prensa (CNP).

El ministro afirmó ante la Cámara de Consejeros que el 80% de las observaciones del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE) y del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se habían incorporado al texto. Sin embargo, los representantes del sector señalaron que dichas recomendaciones no se formalizaron hasta septiembre, meses después de que el proyecto fuera presentado al Parlamento en julio, cuestionando cómo pudieron ser consideradas. Las organizaciones solicitaron que se haga público el listado de observaciones supuestamente incorporadas, denunciando que su ocultación afecta la transparencia del proceso legislativo.

La polémica se intensificó tras la difusión de un vídeo atribuido a miembros del comité de ética de la comisión provisional del sector, donde se realizan comentarios humillantes contra el periodista Hamid Elmahdaoui. Los sindicatos exigieron acciones legales inmediatas.

Las asociaciones denunciaron además que el gobierno busca imponer su intervención en el CNP, en contra de los principios constitucionales y compromisos internacionales de Marruecos. Reiteraron su rechazo al proyecto de ley y abogaron por un modelo de autorregulación que respete la independencia, la democracia interna y la elección de representantes por la propia profesión.

Asimismo, saludaron la postura crítica de algunos miembros de la Cámara de Consejeros y llamaron a un diálogo social genuino para lograr una reforma consensuada que garantice la libertad de expresión y un marco profesional que proteja la labor de los periodistas.