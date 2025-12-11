La oposición para acceder al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Ceuta continúa completamente paralizada, sin fecha oficial para reanudarse. A pesar de que el calendario inicial preveía retomar las pruebas en septiembre, la fase práctica conocida como ‘examen callejero’ sigue sin concretarse.

Fuentes cercanas al tribunal calificador han confirmado que la paralización se debe a la espera de un tercer informe médico que determine si uno de los aspirantes excluidos por “no apto” puede finalmente participar en el proceso. El opositor había presentado su propio informe médico alegando aptitud, pero tras una revisión interna, el tribunal mantuvo su decisión inicial y solicitó un peritaje independiente y externo para emitir un dictamen definitivo.

Hasta que este informe no sea recibido y valorado por el tribunal, el resto de la oposición permanecerá detenida. Ni el tribunal ni la Ciudad Autónoma han publicado un nuevo cronograma, y la fase de revisión de alegaciones sigue abierta.

Este retraso ha generado preocupación entre los aspirantes, quienes llevan meses preparando las siguientes pruebas sin información concreta. Fuentes internas califican la situación como «una malísima gestión de la convocatoria».

El siguiente paso previsto en la oposición es el ‘examen callejero’, una prueba práctica que evalúa el conocimiento del callejero urbano de Ceuta, fundamental para el trabajo operativo de los bomberos. Posteriormente se realizarán las pruebas físicas y, finalmente, el examen teórico.

Inicialmente, la Ciudad Autónoma esperaba finalizar el proceso antes de que terminara 2025, pero los retrasos acumulados y la ausencia de un calendario actualizado hacen imposible cumplir ese objetivo. Por ahora, los aspirantes solo pueden esperar a que se publique un nuevo cronograma que reactive unas oposiciones que, pese a haber superado varias fases, siguen sin avanzar hacia su tramo decisivo.