LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / MADRID — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado este martes una advertencia directa al presidente del Gobierno, asegurando que su partido no va a olvidar las acusaciones de “corrupción” que rodean al Ejecutivo a pesar de los intentos de desviar la atención mediante entrevistas en revistas del corazón.

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Durante un mitin celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la intensa agenda política de la formación, Abascal se ha referido públicamente a la reciente entrevista concedida por Pedro Sánchez a la revista Lecturas. Con dureza, el dirigente político zanjó la cuestión afirmando que «nos importa un bledo su vida privada (…) De él no queremos nada de eso».

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Críticas a la gestión y a la «desesperación» del Ejecutivo

Para el líder de Vox, lo verdaderamente relevante no pertenece al ámbito íntimo del mandatario, sino a las responsabilidades institucionales y políticas. «Lo que habríamos querido es que nos respetara, que gobernara honradamente y que no traicionara los intereses de los españoles», recalcó ante los simpatizantes congregados en el archipiélago.

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En su intervención, Abascal tachó la estrategia comunicativa del presidente de síntoma de debilidad, asegurando que se encuentra «’puto’ desesperado». Según su análisis, esa supuesta urgencia por cambiar el foco le lleva a alternar distintos registros públicos e incluso a exhibir banderas de España en mítines socialistas de forma instrumentalizada.

Asimismo, el líder de la formación ultraderechista aprovechó la anécdota para denunciar un pequeño contratiempo logístico con material de campaña en las islas, ironizando sobre la confiscación de cientos de enseñas nacionales en la aduana.

El acto en Las Palmas forma parte de la gira que Abascal está realizando por las Islas Canarias, donde el partido también ha centrado gran parte de su discurso en reclamar un endurecimiento de las políticas migratorias y en cuestionar la actuación del Gobierno central y de los socios parlamentarios en el control de fronteras.