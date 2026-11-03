El Ministerio de Transportes ha anunciado un importante plan de ajustes en la red de alta velocidad como consecuencia directa del accidente ferroviario de Urda. Tras la celebración del Consejo de Ministros, el titular del departamento, Óscar Puente, ha detallado una batería de ocho medidas destinadas a reforzar la seguridad en las vías, entre las que destaca una reducción permanente de la frecuencia de convoyes en el corredor Madrid-Sevilla hasta principios de 2027. De forma paralela, el ministro ha rectificado su postura inicial respecto al corredor Madrid-Barcelona, inclinándose ahora por mantener abierta la circulación mientras se ejecutan las obras de renovación previstas para 2027.

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La rectificación sobre la conexión con Cataluña se produce tras la preocupación manifestada durante el fin de semana por el tejido empresarial catalán y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Frente a la opción de un cierre total que el propio ministro llegó a calificar como una reflexión necesaria días atrás, el Ejecutivo aboga en estos momentos por compatibilizar los trabajos en la infraestructura con la prestación del servicio comercial para evitar el impacto económico de una interrupción prolongada.

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Reducción de frecuencias e implantación del sistema ERTMS 2 en el Sur

En el caso del corredor de Andalucía, la minoración de las frecuencias diarias de trenes se mantendrá vigente mientras Adif completa la instalación del sistema de señalización digital ERTMS 2 en sustitución del antiguo LZB, cuya caída desencadenó la cadena de errores del siniestro en Toledo. La normalización del servicio quedará supeditada también a los resultados de una nueva auditoría técnica que ejecutará la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para actualizar los controles de calidad en dicho trazado.

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Estas decisiones extienden las afecciones sobre una línea que ha acumulado dos accidentes de gravedad en menos de un año —el de Adamuz y el de Urda—, ambos vinculados a los condicionantes de las obras de modernización. Por el momento, el tráfico comercial en el tramo afectado por la colisión permanecerá completamente interrumpido, con la previsión de reanudar el paso de trenes a partir del próximo 13 de diciembre.

Auditorías de seguridad y calendario de normalización del servicio

El catálogo de iniciativas presentadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros busca restaurar las garantías operativas en el mapa de alta velocidad mediante el endurecimiento de los protocolos de circulación. Las actuaciones de evaluación sobre los sistemas de supervisión del tráfico se prolongarán durante todo el año 2026 antes de autorizar la recuperación plena de la capacidad de transporte en la ruta hacia Sevilla.

Con esta estrategia, el Gobierno intenta coordinar la urgencia de actualizar la infraestructura histórica del corredor sur con la contención del malestar social y empresarial en las zonas afectadas. La agenda marcada por Transportes sitúa así a principios de 2027 como el horizonte de culminación para los trabajos de señalización y la restitución total de la oferta ferroviaria.