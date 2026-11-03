El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha instado formalmente a las centrales sindicales a reconsiderar y desconvocar la huelga general fijada para el próximo 11 de noviembre. Durante su intervención en un desayuno informativo celebrado este martes en Madrid, el líder de la oposición ha calificado de «grave error» mantener el paro masivo tras la magnitud del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de 69 personas.

Lee tambien: Iryo exige fijar un límite de 40 km/h al caer el sistema LZB tras la tragedia de Urda y se alinea con las demandas de los maquinistas

Un llamamiento ante la tragedia y la contienda electoral

Feijóo ha subrayado que, si bien respeta plenamente el derecho constitucional a la huelga, mantener la movilización en el contexto actual y en plena precampaña electoral carece de sentido institucional. «Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error», ha aseverado el dirigente popular, emplazando directamente a los líderes sindicales a dar un paso atrás para no proyectar una imagen de utilización partidista del conflicto.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El líder del PP ha advertido a las organizaciones convocantes de que, de no dar marcha atrás a tres semanas de la cita con las urnas, «ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre», cuestionando que se active un paro general de estas características contra la oposición mientras se ha evitado durante los años de mandato del actual Ejecutivo.

Lee tambien: Feijóo contrapone su «perfil gestor» ante Sánchez y le acusa de encargar encuestas sobre la rentabilidad del cese de Óscar Puente

Apuesta por la reconstrucción institucional

En su discurso, Feijóo ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos del país en la reconstrucción nacional y la recuperación de la confianza en los servicios públicos, situando la seguridad de las infraestructuras y la transparencia en la investigación de Urda en el centro de las prioridades inmediatas.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de sumirse en un «discurso vacío» y ha llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas a finales de mes para poner fin a una etapa marcada por la confrontación y la ineficacia en la gestión de las crisis.