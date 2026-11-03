El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado este martes dar por concluido el sumario que mantenía abierto desde el año 2017 contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, así como contra los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, en el marco de la causa del procés.

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Fin del procesamiento y remisión a la Sala de lo Penal

A través de un auto dictado este martes, el magistrado ha acordado dejar sin efecto el procesamiento de los tres investigados que permanecían huídos de la justicia española. Con este paso procesal, Llarena traslada el procedimiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —la misma que juzgó en su día a los líderes independentistas que no abandonaron el país— para que sea dicho tribunal colegiado el que resuelva definitivamente sobre la causa.

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El movimiento abre la vía definitiva para que el alto tribunal valore y decida si procede aplicar la Ley de Amnistía a Puigdemont, Comín y Puig, de idéntica manera a como lo hizo en su momento con otros encausados como Oriol Junqueras y el resto de condenados que se sentaron en el banquillo en 2019.

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Rechazo de los recursos pendientes

En paralelo al cierre de la fase instructora, el magistrado instructor ha notificado otro auto mediante el cual desestima los recursos de reforma interpuestos por las defensas de Puigdemont y Comín que todavía se encontraba pendientes de resolución dentro de esta causa.

Con este trámite, la instrucción judicial liderada por Llarena queda formalmente finiquitada, trasladando toda la presión jurídica y la decisión final sobre el archivo definitivo del procedimiento a la Sala de lo Penal del Supremo.