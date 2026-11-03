El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) ha vivido momentos de máxima tensión este martes tras la activación del protocolo de emergencia a causa de un aviso de bomba a bordo de una aeronave de la compañía Ryanair procedente de Mánchester. El avión comercial completó su maniobra de aterrizaje sobre la pista murciana en torno a las 10:30 horas dentro del horario programado, momento en el que el gestor aeroportuario Aena procedió a aislar la nave y poner la situación bajo la gestión directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Tras confirmarse la alerta, las autoridades activaron un amplio dispositivo de seguridad en las instalaciones aeroportuarias compuesto por efectivos de la Policía Nacional, los servicios sanitarios de emergencia y unidades especializadas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Guardia Civil desplazados desde Alicante. Los 114 pasajeros y los 7 miembros de la tripulación desembarcaron de manera ordenada y fueron trasladados a dependencias seguras para pasar los controles de inspección pertinentes mientras se constituía un comité de crisis en el recinto.

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Inspección de los TEDAX y coordinación del comité de crisis

Los agentes especializados en desactivación de explosivos iniciaron la revisión minuciosa de la cabina, la bodega y el equipaje de los viajeros para descartar la presencia de cualquier artefacto en el interior del aparato. La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia confirmó que el aeródromo mantuvo restringidas ciertas áreas operativas mientras se desarrollaban las tareas de comprobación técnica por parte de los investigadores.

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La amenaza sobre el vuelo de Mánchester forma parte de una jornada marcada por varias alertas similares en el espacio aéreo europeo. De forma paralela, otros dos aviones con destino a Varsovia registraron avisos de bomba en pleno vuelo: una aeronave de la compañía escandinava SAS procedente de Copenhague, que logró tomar tierra con normalidad, y un Boeing 737 de la aerolínea LOT partido desde Londres con 181 personas a bordo, el cual tuvo que ser desviado de emergencia al aeropuerto polaco de Varsovia-Modlin.

Investigación abierta sobre el origen de las falsas alarmas

Las fuerzas de seguridad mantienen abiertas las indagaciones para rastrear la procedencia del aviso remitido a los servicios de navegación aérea y determinar si existe conexión entre las distintas alertas registradas en territorio europeo. Los protocolos de control en los aeródromos afectados se mantendrán operativos hasta que los equipos de especialistas completen la certificación de seguridad en las aeronaves.

La operativa del Aeropuerto de Murcia ha ido recuperando la normalidad de forma paulatina a medida que avanzaban las inspecciones sobre la aeronave afectada. Las autoridades han recordado que la emisión de falsas alarmas que comprometan la seguridad aeronáutica acarrea graves sanciones penales y elevadas indemnizaciones por los costes del despliegue de rescate.