El Gobierno ha cargado duramente contra PP, Junts y Vox tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto ley ómnibus, al considerar que su voto en contra supone un “ensañamiento” con las familias más vulnerables del país.

Así lo ha afirmado este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha calificado de “grave” lo ocurrido en la Cámara Baja, donde fue rechazado un texto que incluía medidas como la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.

“La posición política que está defendiendo la derecha y la ultraderecha es que a las familias más vulnerables de este país lo que hay que hacer es echarlas a la calle”, ha lamentado Bustinduy, subrayando que esta actitud “no se puede consentir”.

El ministro ha avanzado que es partidario de volver a remitir el real decreto ley al Congreso para defenderlo nuevamente y lograr su aprobación. Asimismo, ha asegurado que el voto en contra de PP y Junts responde “al chantaje y la amenaza” de la ultraderecha.

En este contexto, Bustinduy ha apelado a los grupos parlamentarios que rechazaron la iniciativa a “escuchar a la calle” y a abrir “una conversación y un diálogo sensato sobre los objetivos de país”. “España es otra cosa, es una sociedad mucho mejor que esas posiciones”, ha defendido.

La innovación social como eje para garantizar derechos

Las declaraciones del ministro se han producido antes de su intervención en un encuentro estatal de innovación social celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, donde se han presentado 35 proyectos innovadores destinados a impulsar un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

Estas iniciativas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, cuentan con una dotación total de 56 millones de euros. Bustinduy ha destacado que la innovación social es una “herramienta clave” para garantizar derechos y permitir que las personas puedan vivir “donde y como elijan”.

“Lo público debe estar para asistir y hacer la vida de la gente mejor, con igualdad de oportunidades, justicia y dignidad”, ha señalado el ministro, incidiendo en que el origen o las circunstancias personales no deben condicionar toda la trayectoria vital de las personas.

Durante el acto también se ha presentado la Cartera de innovaciones, una herramienta que recoge y conecta aprendizajes de distintos proyectos, así como la Plataforma Vidas, un espacio colaborativo que impulsa acciones colectivas entre entidades sociales y actores públicos.

Según el Ministerio, hasta la fecha se han empleado o comprometido 212 millones de euros de fondos europeos en soluciones innovadoras. Entre los proyectos destacados figura el Proyecto CASA, de la Asociación FICE, que logra el retorno a sus familias del 75 % de los menores tutelados en su primer año, y una iniciativa de Provivienda y la Fundación Matía que facilita alternativas habitacionales a personas mayores, promoviendo su autonomía y bienestar mediante acompañamiento social integral.