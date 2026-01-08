El Barcelona está a punto de anunciar su primer refuerzo invernal: João Cancelo. El director deportivo azulgrana, Deco, ha confirmado que el regreso del lateral portugués se cerrará en breve.

El jugador, que podría haber aceptado una oferta más atractiva del Inter de Milán, ha decidido volver al club de sus amores, tal como él mismo ha expresado en varias ocasiones. Su llegada, que comenzó como un rumor a finales de diciembre, ha ido tomando fuerza hasta convertirse en un fichaje prácticamente confirmado.

«Esperemos que sí. Estamos acabando el proceso. No ha hecho las pruebas médicas, pero pronto volará a Barcelona. Lo vamos a cerrar», aseguró Deco, mostrando confianza en que el acuerdo se materializará en los próximos días.

Si supera las pruebas médicas, Cancelo se unirá al equipo hasta, al menos, junio y reforzará la zaga azulgrana con su versatilidad para actuar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, aportando experiencia y calidad a la defensa de Xavi.