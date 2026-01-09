El Grupo Parlamentario VOX llevará al próximo pleno de la Asamblea de Ceuta varias iniciativas centradas en la accesibilidad, la vivienda y la seguridad vial. Entre ellas destaca la creación de un “punto naranja” que se instalaría en fiestas, actos culturales y eventos públicos para atender a personas con discapacidad, garantizando la presencia de intérpretes en lengua de signos y expertos en accesibilidad.

Desde VOX señalan que, pese a los avances logrados, “queda camino por recorrer” y subrayan que las administraciones deben adaptarse a las nuevas necesidades sociales. Con esta propuesta, la formación busca incrementar los recursos humanos y materiales destinados a facilitar el acceso de cualquier persona con discapacidad a los servicios públicos.

Además, la formación plantea impulsar un marco de colaboración entre la Ciudad Autónoma y el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. El objetivo es facilitar la regularización de comunidades de vecinos y mejorar la difusión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios, así como reforzar la interlocución con los propietarios y la atención ciudadana. VOX destaca que la falta de comunidades de propietarios legalmente regularizadas genera dificultades administrativas y limita el acceso a subvenciones.

Por último, VOX llevará al debate la polémica baliza V16. El partido instará a la Asamblea a solicitar al Gobierno central la suspensión de su obligatoriedad hasta que existan estudios técnicos independientes que acrediten su eficacia en condiciones reales. Según VOX, la baliza “carece de proporcionalidad, genera desigualdad normativa, supone un coste económico injustificado y puede fomentar prácticas peligrosas”, por lo que reclaman la revisión de esta normativa.