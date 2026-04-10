Los equipos negociadores del Partido Popular y Vox se reúnen este viernes en Extremadura con un objetivo claro: acelerar el acuerdo de Gobierno que permita la investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola. Tras semanas de incertidumbre, el acercamiento entre ambas formaciones parece entrar en una fase decisiva.

Génova toma el mando presencial

Según han confirmado fuentes de la dirección nacional del PP, la estrategia de negociación cuenta con presencia directa de Madrid. La diputada popular Marta Varela se ha desplazado a la región para liderar las conversaciones de manera presencial.

Por su parte, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, no participará en este encuentro regional al mantener su agenda institucional y de partido en Málaga.

Vox ve un cambio de ritmo en las negociaciones

Aunque la formación de Santiago Abascal no ha detallado oficialmente quiénes integran su equipo en esta reunión, el optimismo ha marcado sus últimas declaraciones. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado en una entrevista para RNE que el clima de entendimiento ha mejorado sustancialmente:

«Las negociaciones sobre los gobiernos autonómicos avanzan con mayor velocidad en los últimos días. Esperamos cerrar pactos pronto».

El «efecto dominó» de las autonomías

El encuentro en Extremadura no es un hecho aislado. Esta reunión se produce apenas 48 horas después de que los equipos de ambos partidos se citaran en Zaragoza para impulsar el acuerdo de Gobierno en Aragón.

Todo indica que PP y Vox buscan una resolución coordinada en las distintas comunidades autónomas pendientes de pacto, tratando de proyectar una imagen de estabilidad frente a los próximos retos electorales y legislativos.