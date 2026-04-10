El Gobierno andaluz ha arremetido contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándolo de lanzar una «cortina de humo» sobre la gestión del 112 en el accidente de Adamuz para ocultar sus propias responsabilidades. Según el consejero Antonio Sanz, las críticas del ministro son «demagógicas y falsas», señalando que Puente busca «embarrar» la labor de los profesionales sanitarios ante la proximidad de las elecciones del 17 de mayo.
Claves de la crítica al Ministro
- Oportunismo Político: La Junta cuestiona por qué el ministro, que inicialmente felicitó a los servicios de emergencia, cambia ahora su discurso justo antes de iniciarse la campaña electoral.
- Desviación de Responsabilidad: Sanz sostiene que Puente debe preocuparse de las causas del accidente (competencia estatal) en lugar de inventar fallos de coordinación en el sistema andaluz.
- Falsedades en el Operativo: El Ejecutivo autonómico desmiente tajantemente que el sistema informático del 061 colapsara, defendiendo que la sala se reforzó con el doble de personal durante la crisis.
«Que el ministro hable ahora de caos es una invención falsa. Las víctimas deberían estar fuera de la pelea política, y el ministro debería centrarse en el origen de la catástrofe». — Antonio Sanz, consejero de Presidencia y Emergencias.