El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este viernes un viaje de alto nivel a China con el objetivo de consolidar la relación estratégica entre ambos países. Aunque es su cuarta visita al gigante asiático en cuatro años, esta destaca por ser la primera con carácter oficial según el protocolo diplomático, lo que incluye un banquete de honor en el Gran Palacio del Pueblo.

Escala técnica y agenda en Barcelona

Antes de poner rumbo a Pekín, Sánchez clausurará esta tarde en Barcelona un foro organizado por el diario Politico y mantendrá un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné. Tras estas citas, partirá desde el aeropuerto de El Prat acompañado por su esposa, Begoña Gómez, quien viaja bajo invitación expresa del gobierno chino.

Debido a la inestabilidad en Oriente Medio, el itinerario de vuelo del Airbus A310 presidencial ha sido modificado, evitando la escala habitual en Omán por motivos de seguridad.

Inversiones y tecnología: la hoja de ruta

La agenda económica comenzará con fuerza el lunes y martes, centrada en sectores estratégicos:

Visitas tecnológicas: El presidente visitará la sede de Xiaomi y la prestigiosa Universidad de Tsinghua.

El presidente visitará la sede de y la prestigiosa Universidad de Tsinghua. Atracción de capital: Se mantendrán reuniones con inversores chinos para potenciar su presencia en España y se firmarán diversos acuerdos bilaterales con el primer ministro, Li Qiang .

Se mantendrán reuniones con inversores chinos para potenciar su presencia en España y se firmarán diversos acuerdos bilaterales con el primer ministro, . Reconocimiento académico: La Academia China de Ciencias otorgará a Sánchez un título honorífico.

El factor geopolítico: Trump y Oriente Medio

El viaje se produce en un contexto de máxima tensión internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este escenario, China ha cerrado filas con la postura diplomática de España, llegando a defender al país frente a las amenazas de ruptura comercial proferidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Refuerzo diplomático

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no parte hoy con la delegación, se incorporará el próximo martes para participar en las reuniones de más alto nivel político con el presidente Xi Jinping, el primer ministro y el presidente de la Asamblea, Zhao Leji.

Con este viaje, el Ejecutivo busca no solo asegurar inversiones en innovación, sino reafirmar el papel de España como un interlocutor clave entre la Unión Europea y las potencias asiáticas