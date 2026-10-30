Red Eléctrica de España ha publicado el precio regulado de la luz (PVPC) en Ceuta para el sábado 31 de octubre de 2026. La hora más cara es la de 19:00 a 20:00, a 32,59 céntimos de euro por kWh (325,94 €/MWh), y la más barata, la de 14:00 a 15:00, a 2,15 céntimos por kWh (21,48 €/MWh).
⚡ Precio de la luz en Ceuta
En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Ese día, en Ceuta, la hora más barata fue de 4:00 a 5:00 (0,1645 €/kWh) y la más cara de 19:00 a 20:00.
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El precio medio del día baja un 18,3 % respecto al viernes 30 de octubre: pasa de 23,90 a 19,52 céntimos por kWh.
La franja de tres horas seguidas más barata es la de 12:00 a 15:00, con una media de 2,26 céntimos por kWh.
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Precio de la luz en Ceuta hora a hora, sábado 31 de octubre
|Hora
|Céntimos por kWh
|Tramo
|00:00 a 01:00
|23,79
|Valle
|01:00 a 02:00
|24,52
|Valle
|02:00 a 03:00
|25,06
|Valle
|03:00 a 04:00
|24,77
|Valle
|04:00 a 05:00
|24,35
|Valle
|05:00 a 06:00
|23,72
|Valle
|06:00 a 07:00
|23,26
|Valle
|07:00 a 08:00
|25,97
|Valle
|08:00 a 09:00
|25,30
|Valle
|09:00 a 10:00
|16,33
|Valle
|10:00 a 11:00
|7,89
|Valle
|11:00 a 12:00
|2,92
|Valle
|12:00 a 13:00
|2,35
|Valle
|13:00 a 14:00
|2,27
|Valle
|14:00 a 15:00
|2,15
|Valle · la más barata
|15:00 a 16:00
|2,92
|Valle
|16:00 a 17:00
|12,56
|Valle
|17:00 a 18:00
|25,08
|Valle
|18:00 a 19:00
|30,96
|Valle
|19:00 a 20:00
|32,59
|Valle · la más cara
|20:00 a 21:00
|31,79
|Valle
|21:00 a 22:00
|27,61
|Valle
|22:00 a 23:00
|25,66
|Valle
|23:00 a 24:00
|24,72
|Valle
El sábado 31 de octubre es tramo valle durante todo el día.
Son los precios del término de energía del PVPC, la tarifa regulada, para Ceuta y Melilla, con peajes y cargos incluidos y sin impuestos. Si tienes una tarifa del mercado libre, tu precio es el que figura en tu contrato.
Fuente: REE (Red Eléctrica de España), e·sios, PVPC de Ceuta y Melilla.
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