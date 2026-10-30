Red Eléctrica de España ha publicado el precio regulado de la luz (PVPC) en Ceuta para el sábado 31 de octubre de 2026. La hora más cara es la de 19:00 a 20:00, a 32,59 céntimos de euro por kWh (325,94 €/MWh), y la más barata, la de 14:00 a 15:00, a 2,15 céntimos por kWh (21,48 €/MWh).

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Ese día, en Ceuta, la hora más barata fue de 4:00 a 5:00 (0,1645 €/kWh) y la más cara de 19:00 a 20:00. Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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El precio medio del día baja un 18,3 % respecto al viernes 30 de octubre: pasa de 23,90 a 19,52 céntimos por kWh.

La franja de tres horas seguidas más barata es la de 12:00 a 15:00, con una media de 2,26 céntimos por kWh.

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Precio de la luz en Ceuta hora a hora, sábado 31 de octubre

Hora Céntimos por kWh Tramo 00:00 a 01:00 23,79 Valle 01:00 a 02:00 24,52 Valle 02:00 a 03:00 25,06 Valle 03:00 a 04:00 24,77 Valle 04:00 a 05:00 24,35 Valle 05:00 a 06:00 23,72 Valle 06:00 a 07:00 23,26 Valle 07:00 a 08:00 25,97 Valle 08:00 a 09:00 25,30 Valle 09:00 a 10:00 16,33 Valle 10:00 a 11:00 7,89 Valle 11:00 a 12:00 2,92 Valle 12:00 a 13:00 2,35 Valle 13:00 a 14:00 2,27 Valle 14:00 a 15:00 2,15 Valle · la más barata 15:00 a 16:00 2,92 Valle 16:00 a 17:00 12,56 Valle 17:00 a 18:00 25,08 Valle 18:00 a 19:00 30,96 Valle 19:00 a 20:00 32,59 Valle · la más cara 20:00 a 21:00 31,79 Valle 21:00 a 22:00 27,61 Valle 22:00 a 23:00 25,66 Valle 23:00 a 24:00 24,72 Valle

El sábado 31 de octubre es tramo valle durante todo el día.

Son los precios del término de energía del PVPC, la tarifa regulada, para Ceuta y Melilla, con peajes y cargos incluidos y sin impuestos. Si tienes una tarifa del mercado libre, tu precio es el que figura en tu contrato.

Fuente: REE (Red Eléctrica de España), e·sios, PVPC de Ceuta y Melilla.

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