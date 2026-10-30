El Gobierno de Ceuta es acusado de eludir responsabilidades, según el Partido Popular ceutí, que asegura que dichas responsabilidades son descargadas sobre el presidente Vivas.

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La ministra Elma Saiz afirmó haber presenciado a su equipo llorar durante el verano en Ceuta. No obstante, el consejero Rafael Martínez-Peñalver respondió que lo que él ha observado es a su equipo mentir a la población ceutí.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.