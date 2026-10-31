El precio de la gasolina en Ceuta alcanza este sábado, 31 de octubre de 2026, una media de 1,594 euros por litro para la gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica. En las diez estaciones analizadas, la gasolina 98 tiene un precio medio de 1,615 euros por litro y el gasóleo A, de 1,739 euros.

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La gasolina 95 más barata cuesta 1,574 euros por litro y se encuentra en dos estaciones ON365. Para la gasolina 98, el precio más bajo es de 1,593 euros en Shell Muelle Dato. En el caso del diésel, dos estaciones Cepsa ofrecen el litro a 1,724 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estos son los precios por litro de las cinco estaciones más baratas para cada combustible, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 95

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,574 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,574 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros. Disa Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

Las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo de gasolina 95, por debajo de la media de 1,594 euros por litro. Las otras tres estaciones de este grupo marcan 1,593 euros.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,604 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,604 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros.

Shell Muelle Dato ofrece la gasolina 98 más barata de las estaciones analizadas. Las dos ON365 también están por debajo del precio medio de este combustible, situado en 1,615 euros por litro.

Diésel

Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros. Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros.

, avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,729 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,729 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,748 euros.

El precio mínimo del gasóleo A es de 1,724 euros por litro, frente a una media de 1,739 euros. El máximo entre las estaciones analizadas alcanza los 1,749 euros.

Las más caras

En gasolina 95, las estaciones Cepsa de la avenida González Tablas y de la avenida Martínez Catena, frente a la playa del Chorrillo, registran el precio más alto: 1,614 euros por litro. La estación Cepsa de la avenida Juan de Borbón, 27, marca 1,594 euros.

Entre el precio mínimo y el máximo de la gasolina 95 hay una diferencia de 0,040 euros por litro. En gasóleo A, la distancia entre ambos extremos es de 0,025 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación elegida. El precio más bajo cambia según se trate de gasolina 95, gasolina 98 o diésel.

También es útil tener en cuenta el recorrido hasta la gasolinera al valorar la diferencia de precio. Los importes indicados corresponden al precio por litro recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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