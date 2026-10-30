El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el sábado 31 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 06:42 y a las 18:57, y una bajamar, a las 11:36.

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Pleamar y bajamar en Ceuta el sábado 31 de octubre

Hora Marea Altura 06:42 Pleamar 1,01 m 11:36 Bajamar 0,52 m 18:57 Pleamar 0,97 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

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