El Grupo Popular interrogará este lunes a la candidata socialista sobre las presuntas irregularidades en la SEPI. Génova busca señalar a la exvicepresidenta como el «nexo corruptor» de las tramas actuales y recordar su pasado en los Gobiernos de los ERE.

El Partido Popular ha diseñado una ofensiva parlamentaria de alto voltaje para el inicio de la precampaña en Andalucía. Este lunes, 20 de abril, la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, deberá comparecer en la comisión de investigación del Senado. El objetivo de los populares es interrogar a la exvicepresidenta sobre las presuntas irregularidades detectadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que ella misma dirigió durante casi ocho años.

Desde la dirección nacional del PP, en Génova, no ocultan la relevancia de esta cita, a la que califican como una oportunidad para evidenciar que Montero es la «reina madre del sanchismo». Fuentes populares sostienen que la dirigente socialista representa el «nexo corruptor entre todas las tramas sanchistas» y aseguran que acudirán a la Cámara Alta dispuestos a «ir con todo», bajo la premisa de que la candidata «está en todos los caballitos» de las polémicas que afectan al Ejecutivo central.

La sombra de los ERE y la gestión de la SEPI

La estrategia del PP pasa por vincular el presente de Montero con su trayectoria en la política autonómica. Los populares recuerdan que la hoy candidata fue consejera en los Gobiernos andaluces de los dos expresidentes condenados por el caso de los ERE, donde se desviaron 679 millones de euros de dinero público. «Es la de los ERE y vamos a recordárselo», insisten desde el Grupo Popular en el Senado, calificándola ahora como la «vicepresidenta de las mordidas».

En cuanto a su gestión al frente de la SEPI, el interrogatorio pivotará sobre las diligencias que instruye el magistrado Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La causa, bajo secreto de sumario, investiga una presunta red de amaños en contratos y ayudas públicas en la que estarían implicados figuras cercanas a Montero, como el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, o Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Los populares también cuestionarán los «sospechosos» rescates a empresas como Air Europa y Plus Ultra, así como la situación financiera de Correos.

Pulso electoral por la mayoría en Andalucía

Esta comparecencia se produce a escasos diez días del arranque oficial de la campaña electoral andaluza. Aunque el PSOE intentó frenar la cita mediante un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC), denunciando una vulneración del principio de neutralidad, el organismo archivó la queja el pasado jueves al considerar que no le compete suspender la actividad de las comisiones parlamentarias.

Por su parte, Montero ha denunciado el «interés político» de la fecha, si bien el PP recuerda que su comparecencia estaba programada desde el 27 de febrero, antes de la convocatoria de los comicios, momento en el que la propia ministra aseguró que no tendría inconveniente en asistir.

La dirección del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, considera vital el resultado del próximo 17 de mayo. Aunque las encuestas avalan la continuidad de Juanma Moreno, la duda radica en si logrará la mayoría absoluta para gobernar en solitario o dependerá de Vox. El desgaste de Montero en el Senado se entiende en Génova como el paso necesario para que el PSOE «toque suelo histórico» en Andalucía, sirviendo de preludio a un cambio de ciclo en la política nacional.