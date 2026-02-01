Tras un sábado de mínimos históricos, el precio de la electricidad este domingo 1 de febrero de 2026 experimenta un repunte significativo. El precio medio se sitúa en los 24,58 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 341,4% respecto a la jornada anterior. A pesar de esta subida en el «pool» mayorista, el día ofrece oportunidades de ahorro excepcionales con tramos en los que el coste de la energía será prácticamente nulo.

La gestión del consumo durante las horas centrales del día y la madrugada será clave para compensar el encarecimiento que se producirá al llegar la noche.

Las horas más baratas: cuándo encender los electrodomésticos

Aunque el precio medio sube, la jornada nos deja varias horas con precios testimoniales, ideales para poner la lavadora o el lavavajillas. El tramo más económico se registrará de 04:00 a 05:00 horas, con un precio de apenas 0,10 euros/MWh.

Si prefieres las horas diurnas, existen tramos muy ventajosos durante la mañana y la tarde:

• De 11:00 a 16:00 horas: El precio se mantendrá estable en un rango muy bajo, entre los 1,81 y los 2,35 euros/MWh.

• Madrugada: Desde la medianoche hasta las 07:00 horas, el coste no superará los 3 euros/MWh.

Es fundamental recordar que, aunque el precio de la energía sea cercano a cero, en la factura final se seguirán aplicando peajes, cargos e impuestos fijos. Además, con el sistema de cálculo vigente en 2026, el 55% del precio depende de los mercados de futuros, lo que suaviza estas oscilaciones del mercado diario.

La hora más cara: máxima precaución por la noche

El escenario cambia drásticamente al final del día. La electricidad multiplicará su precio durante el pico de demanda nocturno, alcanzando su valor máximo entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el pool marcará 127,08 euros/MWh.

Se recomienda evitar el consumo elevado en la franja que va desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, ya que los precios superarán con creces los 100 euros/MWh, encareciendo notablemente el recibo mensual.

Resumen de la evolución del mercado eléctrico

El nuevo método de cálculo del PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), consolidado en este 2026, busca evitar que estas subidas repentinas golpeen con tanta fuerza al ciudadano. Al estar vinculado en más de la mitad a los mercados a largo plazo, la factura gana estabilidad, aunque sigue siendo vital aprovechar las horas de bajo coste que ofrece el mercado diario operado por el OMIE.