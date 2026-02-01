El UD Almería Stadium abre sus puertas este domingo 1 de febrero para un duelo directo en la zona noble de la clasificación de LaLiga Hypermotion. El UD Almería recibe a la AD Ceuta FC en la jornada 24, en un choque donde solo un punto separa a ambos conjuntos, lo que promete una batalla intensa por consolidarse en los puestos de play-off de ascenso.

El equipo indálico busca hacer valer su pegada como local para superar a un Ceuta que se ha convertido en la revelación de la categoría y que sueña con seguir escalando posiciones en su visita al Mediterráneo.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Almería – Ceuta

El encuentro se disputa este mediodía y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 14:00 horas (peninsular).

• Canal TV: LaLiga TV Hypermotion (disponible en Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime y operadoras locales) y Movistar Plus+.

• Online: Seguimiento minuto a minuto con toda la actualidad y crónicas en las principales plataformas deportivas.

El análisis: Duelo de aspirantes en el Mediterráneo

El UD Almería llega en la 8ª posición con 36 puntos. El conjunto almeriense destaca por su enorme potencial ofensivo, siendo uno de los máximos realizadores del campeonato con 41 goles a favor. Como local, los rojiblancos han mostrado una gran solvencia sumando 6 victorias, y confían en recuperar su mejor versión tras los últimos enfrentamientos ante Eibar y Deportivo.

Por su parte, la AD Ceuta FC ocupa la 10ª posición con 35 puntos. El equipo caballa, recién ascendido, está cuajando una temporada histórica y llega con la moral alta tras sus duelos ante Cultural Leonesa y Valladolid. Aunque sus registros fuera de casa son más discretos (2 victorias), su competitividad y orden táctico les convierten en un rival muy difícil de batir, habiendo encajado solo 30 goles en lo que va de curso.

Alineaciones probables

• UD Almería: Maximiano; Pubill, Chumi, Radovanović, Centelles; Edgar, Lopy, Arribas; Nico Melamed, Leo Baptistão y Luis Javier Suárez.

• AD Ceuta FC: Pedro López; Fran Delgado, Lolo González, Carlos Hernández, Redru; Keigo, Cristian Rodríguez, Andy Escudero; Aisar, Cedric Teguia y Rodri Ríos.