Carlos Alcaraz ha vuelto a escribir una página dorada en la historia del deporte. Este domingo 1 de febrero de 2026, el murciano se ha proclamado campeón del Open de Australia tras derrotar a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en una final épica que duró poco más de tres horas.

Con esta victoria, Alcaraz no solo levanta su séptimo título de Grand Slam, sino que completa el Grand Slam en su carrera (ganar los cuatro torneos grandes), convirtiéndose a sus 22 años en el tenista más joven de la historia en lograrlo, superando el récord de Rafa Nadal (quien lo consiguió con 24 años).

Crónica de una remontada legendaria en la Rod Laver Arena

El partido no comenzó bien para el número uno del mundo. Novak Djokovic, buscando su 25º «grande», salió arrollador y cerró la primera manga con un contundente 2-6 bajo la atenta mirada de un Rafa Nadal que presenció la final desde la grada.

Sin embargo, Alcaraz demostró por qué es el heredero del trono:

• Reacción inmediata: En el segundo set, Carlos ajustó su saque y empezó a mover al serbio por toda la pista, devolviéndole el parcial con un 6-2.

• El factor del techo: Con la llegada de la lluvia y el cierre de la Rod Laver Arena, las condiciones se volvieron más rápidas. Pese a que esto solía favorecer a Djokovic, Alcaraz mantuvo la serenidad y rompió el saque del balcánico en el quinto juego del tercer set para llevárselo por 6-3.

• El golpe definitivo: El cuarto set fue una batalla de nervios. Tras un 5-5 agónico, Alcaraz conectó una derecha ganadora para ponerse 6-5 y cerró el partido al resto en su primera bola de partido.

Un Olimpo muy exclusivo

Con este triunfo, Carlos Alcaraz se une al selecto club de tenistas que han ganado los cuatro Grand Slams (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open). Solo nueve hombres lo han logrado en toda la historia:

1. Fred Perry

2. Donald Budge

3. Rod Laver

4. Roy Emerson

5. Andre Agassi

6. Roger Federer

7. Rafael Nadal

8. Novak Djokovic

9. Carlos Alcaraz (el más joven de todos)

Declaraciones de los protagonistas

Carlos Alcaraz: «He perseguido este momento durante mucho tiempo. Es un honor ganar aquí con Rafa en la grada. Este trofeo es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación».

Novak Djokovic: «Enhorabuena, Carlos. Lo que estás haciendo es histórico. Me hubiera gustado ganar mi título 25 aquí, pero hoy has sido mejor. Nos veremos mucho los próximos diez años».