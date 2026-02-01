El Movistar Arena (la nueva denominación del feudo blanco para el baloncesto) se prepara para recibir este domingo 1 de febrero el duelo entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza. El encuentro, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa, marca el inicio de la segunda vuelta de la competición con objetivos muy distintos para ambos conjuntos.

El equipo dirigido por Sergio Scariolo busca resarcirse de su reciente tropiezo europeo en París y consolidar su liderato en la competición doméstica, donde mantiene una cómoda ventaja sobre sus perseguidores. Por su parte, el cuadro maño llega con la necesidad de dar la sorpresa para alejarse de la zona peligrosa de la tabla.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Real Madrid – Casademont Zaragoza

El partido se disputa esta tarde en Madrid y estas son las opciones para seguirlo en directo:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 17:00 horas (peninsular).

• Canal TV: DAZN Baloncesto (disponible en Movistar dial 87 y Orange dial 126).

• Streaming: Plataforma DAZN.

• Online: Seguimiento en directo a través de las principales webs deportivas y la app oficial de la ACB.

El análisis: El líder busca blindar su feudo

El Real Madrid llega a este compromiso como líder sólido de la Liga Endesa con un balance de 15 victorias y solo 2 derrotas. Tras una racha espectacular de 12 triunfos consecutivos rota recientemente en Euroliga, los blancos quieren recuperar sensaciones ante su afición. Con una rotación profunda y el factor cancha a su favor, el objetivo es evitar cualquier exceso de confianza que permita al Zaragoza meterse en el partido.

El Casademont Zaragoza, situado en la 14ª posición (6 victorias y 11 derrotas), atraviesa un momento complicado tras caer en su último duelo liguero contra el Girona y sufrir un revés en la Copa Europea de la FIBA ante el Peristeri. El conjunto aragonés viaja a la capital sin presión, sabiendo que puntuar en la cancha del vigente campeón sería el impulso anímico definitivo para afrontar el resto de la segunda vuelta.