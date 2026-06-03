El tiempo en España para este miércoles, 3 de junio de 2026 dibuja un mapa de cielos que, en líneas generales, se mantiene estable: abundan los momentos de cielo despejado y el calor se concentra especialmente en el sur. Sin embargo, en el norte persisten intervalos nubosos y lluvias de carácter más bien localizado. Según datos municipales de la AEMET (vía XML), las probabilidades de precipitación varían entre 0% en muchas capitales y hasta el 100% en algunas zonas del noroeste.

En el conjunto del país, las temperaturas máximas oscilan entre los 22°C del noroeste con lluvia y los 36°C registrados en el sur peninsular. Las mínimas se mueven desde los 14°C en el interior del noreste hasta los 20°C en áreas del litoral mediterráneo y el valle del Guadalquivir, con noches templadas en general para la época.

Norte peninsular

En el norte peninsular la jornada comienza con una mayor presencia de nubes, y la sensación puede variar de forma rápida según el punto. En Bilbao se esperan 26°C como máxima y 14°C como mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de lluvia alcanza el 75%, mientras el viento sopla del NO a 10 km/h.

Hacia el noroeste, en Coruña (A), el tiempo es más húmedo: 22°C de máxima y 16°C de mínima, con cielo cubierto con lluvia escasa. En este caso, la probabilidad de precipitación es del 100% y el viento se registra del SO a 20 km/h, una combinación que puede mantener el ambiente fresco y húmedo durante la jornada.

Centro peninsular

En el centro peninsular predominan los cielos despejados y un ambiente más estable. En Madrid, la máxima se sitúa en 31°C y la mínima en 16°C, con despejado y viento del sur a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que el día se prevé con baja incertidumbre respecto a la precipitación.

En el eje del Ebro, Zaragoza mantiene también el tiempo sin nubosidad destacada: 30°C de máxima y 14°C de mínima, con despejado. El viento sopla del oeste a 25 km/h, con probabilidad de lluvia 0%, lo que sugiere una jornada soleada pero con ventilación apreciable.

Sur peninsular

El sur peninsular es la zona que marca el techo térmico del día. En Sevilla, la temperatura alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C. El cielo se presenta como poco nuboso y la probabilidad de lluvia se queda en 0%. El viento es SO a 10 km/h, un factor que, junto al calor, puede aumentar la sensación térmica en horas centrales.

En el mismo cinturón meridional, Ceuta registra 25°C de máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%. El viento sopla del oeste a 20 km/h, contribuyendo a una jornada más llevadera, aunque con temperaturas relativamente altas para el inicio de junio.

Mediterráneo

En la franja mediterránea se observa un tiempo relativamente limpio, con predominio de cielos despejados o poco nubosos. En Barcelona se esperan 27°C de máxima y 20°C de mínima, con despejado. El viento del SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia 0% apuntan a un día mayormente estable.

En València, la jornada mantiene condiciones similares: 27°C como máxima y 20°C como mínima, con poco nuboso. El viento es SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, de modo que el riesgo de chubascos queda descartado según los datos consultados a partir de los XML municipales.

Islas Baleares

En las islas Baleares, la nubosidad es más variable. En Palma, se prevén 27°C de máxima y 18°C de mínima, con cielo nuboso. El viento sopla del este a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, lo que sugiere que las nubes no deberían traducirse en precipitación durante el día.

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Con estas condiciones, la jornada se presenta como una de esas típicas de principios de junio en las que la luz puede alternar con intervalos de mayor cobertura, pero sin señales de lluvia en el dato proporcionado por AEMET para la capital.

Islas Canarias

En islas Canarias se aprecia una jornada marcada por nubosidad y, en algunos puntos, ausencia total de lluvia. En el entorno de Las Palmas de Gran Canaria, la previsión indica 22°C de máxima y 19°C de mínima, con cielo cubierto. El viento es N a 30 km/h y la probabilidad de lluvia 0%, por lo que se espera un día gris o de nubes abundantes, pero seco.

En términos generales, la combinación de temperaturas moderadas y viento notable puede aumentar la sensación de frescor, especialmente si se participa en actividades al aire libre durante la tarde.

Recomendaciones

En el norte (especialmente en áreas como Bilbao y Coruña) conviene llevar paraguas o impermeable ligero por la probabilidad de lluvia elevada según AEMET.

(especialmente en áreas como Bilbao y Coruña) conviene llevar o impermeable ligero por la elevada según AEMET. Para el centro y sur peninsular , donde los cielos están despejados, mejor usar protección solar y beber agua, dado el ascenso térmico (hasta 36°C en Sevilla).

, donde los cielos están despejados, mejor usar y beber agua, dado el ascenso térmico (hasta en Sevilla). En Canarias y el litoral mediterráneo, el viento puede ser protagonista: una chaqueta ligera puede resultar útil.

En resumen, la estabilidad predomina en gran parte de España con cielos despejados y lluvias poco probables en muchas capitales, mientras que el norte concentra las mayores opciones de precipitación. La meteorología de este miércoles 3 de junio, según los datos municipales de AEMET, invita a planificar actividades al aire libre en el centro, mediterráneo, Baleares y Canarias, con mayor precaución en el noroeste.