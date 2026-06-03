El servicio de farmacias de guardia en Ceuta es la referencia para localizar atención farmacéutica cuando lo habitual no está disponible. Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para el miércoles, 3 de junio de 2026 no hay farmacias de guardia registradas en las zonas habituales.
Esta información es especialmente relevante si necesitas medicación fuera del horario habitual o ante una urgencia. A continuación, detallamos el estado por zonas y turnos, tal y como figura en el registro del Colegio.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada en este turno para el miércoles, 3 de junio de 2026.
Si necesitas acudir a una farmacia en estos horarios, lleva preparada la receta médica (cuando proceda) y la documentación necesaria para agilizar la atención. En caso de dudas sobre disponibilidad o sobre qué hacer ante una necesidad puntual de medicación, conviene contactar con el servicio correspondiente con antelación para reducir tiempos de espera.