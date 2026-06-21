Ceuta arranca la semana con una horquilla clara en los precios de la gasolina y el diésel. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy se han analizado 10 estaciones y el promedio se mueve en torno a 1,426 €/l en Gasolina 95, 1,450 €/l en Gasolina 98 y 1,512 €/l en Diésel. Si estás pensando en repostar, conviene mirar dónde cae el precio, porque en algunos casos hay diferencias de decenas de céntimos entre la estación más barata y la más cara.

Te dejamos un resumen directo con las gasolineras con mejor precio hoy, por tipo de combustible, y al final algunos consejos prácticos para afinar la compra.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.399€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.399€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.419€

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.428€

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.428€

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.429€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.429€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.449€

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.458€

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.458€

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.479€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.479€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.499€

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.518€

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.518€

Las más caras

En la parte alta del ranking, la Gasolina 95 marca el tramo más sensible: hoy el máximo en el conjunto analizado se sitúa en 1.449€/l (mín 1.399€/l). Las estaciones con precios más altos para Gasolina 95 son:

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.449€

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.449€

(Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.428€

Nota: los datos y referencias anteriores proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, para Ceuta (lunes, 22 de junio de 2026).

Consejos

Compara antes de repostar: con el mismo tipo de combustible, la diferencia entre estaciones puede notarse en el importe final, especialmente si cargas el depósito completo.

con el mismo tipo de combustible, la diferencia entre estaciones puede notarse en el importe final, especialmente si cargas el depósito completo. Prioriza el precio si vas a llenar: si tienes el depósito bajo, el ahorro por litro compensa más que si solo repostas una cantidad pequeña.

si tienes el depósito bajo, el ahorro por litro compensa más que si solo repostas una cantidad pequeña. Planifica rutas: la estación más barata no siempre compensa si te obliga a desviarte mucho; calcula el ahorro real con el recorrido.

la estación más barata no siempre compensa si te obliga a desviarte mucho; calcula el ahorro real con el recorrido. Respeta el combustible recomendado: gasolina 95 o 98 según tu vehículo. No se trata solo de precio, sino de compatibilidad técnica.

Si quieres, dime si repostas 95, 98 o diésel y desde qué zona de Ceuta sueles salir, y te propongo una opción práctica entre las más baratas de hoy.