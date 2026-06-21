Ceuta arranca la semana con una horquilla clara en los precios de la gasolina y el diésel. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy se han analizado 10 estaciones y el promedio se mueve en torno a 1,426 €/l en Gasolina 95, 1,450 €/l en Gasolina 98 y 1,512 €/l en Diésel. Si estás pensando en repostar, conviene mirar dónde cae el precio, porque en algunos casos hay diferencias de decenas de céntimos entre la estación más barata y la más cara.
Te dejamos un resumen directo con las gasolineras con mejor precio hoy, por tipo de combustible, y al final algunos consejos prácticos para afinar la compra.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.399€
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.399€
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.419€
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.428€
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.428€
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.429€
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.429€
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.449€
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.458€
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.458€
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.479€
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.479€
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.499€
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.518€
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.518€
Las más caras
En la parte alta del ranking, la Gasolina 95 marca el tramo más sensible: hoy el máximo en el conjunto analizado se sitúa en 1.449€/l (mín 1.399€/l). Las estaciones con precios más altos para Gasolina 95 son:
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.449€
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.449€
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.428€
Nota: los datos y referencias anteriores proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, para Ceuta (lunes, 22 de junio de 2026).
Consejos
- Compara antes de repostar: con el mismo tipo de combustible, la diferencia entre estaciones puede notarse en el importe final, especialmente si cargas el depósito completo.
- Prioriza el precio si vas a llenar: si tienes el depósito bajo, el ahorro por litro compensa más que si solo repostas una cantidad pequeña.
- Planifica rutas: la estación más barata no siempre compensa si te obliga a desviarte mucho; calcula el ahorro real con el recorrido.
- Respeta el combustible recomendado: gasolina 95 o 98 según tu vehículo. No se trata solo de precio, sino de compatibilidad técnica.
Si quieres, dime si repostas 95, 98 o diésel y desde qué zona de Ceuta sueles salir, y te propongo una opción práctica entre las más baratas de hoy.