Arranca la semana con precios de carburantes en Ceuta que conviene vigilar si repostarás hoy. Según el análisis del Ministerio para Ceuta (10 estaciones), el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1.430€/L (con un rango entre 1.409€ y 1.458€). La Gasolina 98 promedia 1.460€/L, mientras que el Gasóleo A marca 1.673€/L (mín 1.639€, máx 1.699€).
Para que no pierdas tiempo, aquí tienes las gasolineras más baratas por tipo de combustible, y al final un vistazo a las más caras. Así puedes decidir en qué estación repostar según el precio del día.
Gasolina 95: dónde está el mejor precio hoy
En Gasolina 95, las ofertas más competitivas arrancan en 1.409€/L. Son dos estaciones ON365 las que lideran la clasificación:
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.409€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.409€/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.428€/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.428€/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.428€/L
Gasolina 98: top de las más baratas
La Gasolina 98 muestra un nivel de precios más homogéneo. Las más baratas hoy se quedan en 1.458€/L, con varias estaciones en el mismo puesto:
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.458€/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.458€/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.458€/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.458€/L
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.458€/L
Diésel (Gasóleo A): las más económicas
Si repostarás diésel, hoy el precio mínimo detectado es 1.639€/L. Las primeras posiciones son para ON365 y, después, empiezan a aparecer diferencias con el resto:
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.639€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.639€/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.659€/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.678€/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.678€/L
Gasolina 95: las más caras en Ceuta
En el lado contrario, para Gasolina 95 aparecen precios de hasta 1.458€/L en las estaciones con el coste más alto del ranking:
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.458€/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): 1.458€/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.429€/L
Consejos rápidos para repostar mejor
- Si puedes elegir, compara precio por litro antes de salir: en Gasolina 95 hoy hay diferencia entre 1.409€ y 1.458€.
- Para flotas o uso frecuente, revisa el Gasóleo A: el mínimo está en 1.639€/L.
- Ten en cuenta tu ruta: a veces una pequeña diferencia compensa más si reduces recorridos.
Cita: “La información se basa en el seguimiento de precios al consumidor que realiza el Ministerio para la Transición Ecológica”, según datos publicados para Ceuta.