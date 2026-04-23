Ceuta arranca este viernes 24 de abril de 2026 con un panel de precios actualizado para que puedas repostar con criterio. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica en las gasolineras analizadas, se han medido 10 estaciones en la ciudad, con un rango de precios que conviene revisar antes de llenar el depósito.

En gasolina 95, el promedio se sitúa en 1.429 €/L, con un mínimo de 1.409 €/L y un máximo de 1.453 €/L. Para gasolina 98, el promedio es de 1.460 €/L. Y en diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza los 1.685 €/L, moviéndose entre 1.659 €/L y 1.729 €/L.

Cita del Ministerio: “El objetivo es ofrecer información para conocer la evolución y los precios de los carburantes en España, promoviendo la transparencia del mercado.”

Gasolina 95: las más baratas en Ceuta (hoy)

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.409 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.409 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €

Gasolina 98: dónde repostar más barato

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.458 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.458 €

(CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

(VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA (PUERTO, AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

Diésel (Gasóleo A): precios más bajos

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.678 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.678 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678 €

Gasolina 95: las más caras (para comparar)

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.453 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.453 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.429 €

Consejos rápidos para ahorrar hoy

Compara por tipo de carburante : no siempre “la más barata” en 95 coincide con la de 98 o diésel.

: no siempre “la más barata” en 95 coincide con la de 98 o diésel. Prioriza el mínimo : en gasolina 95 hoy hay opciones en 1.409 €/L , mientras el máximo llega a 1.453 €/L ; esa diferencia se nota en cada repostaje.

: en gasolina 95 hoy hay opciones en , mientras el máximo llega a ; esa diferencia se nota en cada repostaje. Evita desviarte de más : si vas por una diferencia pequeña, calcula el coste del trayecto para que el ahorro sea real.

: si vas por una diferencia pequeña, calcula el coste del trayecto para que el ahorro sea real. Revisa antes de pagar: precios y disponibilidad pueden variar; confirmarlo en el surtidor te evita sorpresas.

Si sueles repostar en Ceuta, guarda esta referencia de 24 de abril de 2026: elegir bien entre las estaciones puede marcar la diferencia, especialmente cuando la horquilla diaria se amplía.