El Estadi Mallorca Son Moix acoge un duelo vital por la permanencia entre el conjunto bermellón, en puestos de descenso, y un cuadro franjirrojo que busca la tranquilidad en la tabla

La pugna por la salvación en LaLiga EA Sports vive este domingo, 12 de abril, un capítulo determinante en el Estadi Mallorca Son Moix. El Mallorca y el Rayo Vallecano se enfrentan en la jornada 31 del campeonato nacional en un duelo de necesidades compartidas, donde la urgencia por puntuar marca la hoja de ruta de ambos proyectos deportivos. El equipo balear afronta la cita en una situación comprometida, ocupando actualmente la decimoctava posición de la tabla con 31 puntos, lo que le obliga a hacerse fuerte en su feudo para salir de la zona de peligro.

El balance de los locales hasta la fecha registra ocho victorias, siete empates y quince derrotas, con una diferencia de goles de 36 a favor y 48 en contra. Pese a su situación clasificatoria, el rendimiento del Mallorca en su estadio ofrece motivos para el optimismo de su afición, habiendo logrado siete de sus ocho triunfos totales en condición de local. Tras haberse medido recientemente al Real Madrid y al Elche, los pupilos de la isla encaran un calendario inmediato donde deberán visitar al Deportivo Alavés y recibir al Valencia.

El Rayo Vallecano, a por la distancia de seguridad

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a la capital balear situado en la decimotercera posición con 35 puntos, cuatro por encima de su rival de hoy. El conjunto madrileño, que viene de enfrentarse al Elche y al FC Barcelona en sus últimos compromisos, busca una victoria que le permita distanciarse de forma casi definitiva de los puestos de descenso. Con un balance de 29 goles a favor y 35 en contra, los franjirrojos han mostrado una faceta más vulnerable a domicilio, donde solo han podido sumar tres victorias en lo que va de temporada.

Tras el pitido final en Son Moix, el equipo vallecano deberá centrar sus esfuerzos en los próximos duelos ante la Real Sociedad y el Espanyol. El encuentro de hoy se presenta, por tanto, como una oportunidad estratégica para ambos: mientras el Mallorca busca el impulso necesario para abandonar la decimoctava plaza, el Rayo aspira a consolidar su estabilidad en la zona media de la clasificación.

Horario y televisión: ¿Dónde ver el Mallorca – Rayo Vallecano?

El partido entre el Mallorca y el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 31 comenzará a las 16:15 horas. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por televisión a través de los canales M+ LaLiga y LaLiga TV Bar, operadores oficiales de la competición.