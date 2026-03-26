El precio de la luz para este jueves 26 de marzo marca un día con semáforo amarillo y un precio medio de 0,1288 €/kWh, situándose en niveles moderados que ofrecen oportunidades claras de ahorro para los consumidores que ajusten su consumo a las horas más económicas.

La jornada presenta un comportamiento típico de día laborable, con una franja matinal especialmente ventajosa y un pico de precio durante las horas de mayor demanda vespertina. Los hogares acogidos a la tarifa regulada PVPC pueden aprovechar estas diferencias para reducir su factura eléctrica.

Horas clave para ahorrar en la factura eléctrica

La hora más barata del día se registra entre las 7:00 y las 8:00 horas, con un precio de 0,0798 €/kWh, momento ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como lavavajillas o lavadora. En el extremo opuesto, la hora más cara se sitúa entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 0,2143 €/kWh.

La franja más económica se concentra durante las primeras horas de la mañana, con precios que rondan los 0,09 €/kWh, ofreciendo una ventana amplia para optimizar el consumo doméstico antes del inicio de la jornada laboral.

Evolución del precio por tramos del día

Durante la madrugada, los precios se mantienen estables entre 0,0862 y 0,089 €/kWh, configurando un período económico para el consumo nocturno. Las primeras horas de la mañana ofrecen el mejor momento del día, con el mínimo absoluto entre las 7:00 y 8:00 horas.

La mañana experimenta una subida moderada a partir de las 8:00 horas, alcanzando un primer pico entre las 10:00 y 14:00 horas con precios que superan los 0,17 €/kWh. La tarde presenta cierta relajación hasta las 18:00 horas, momento en que comienza la escalada hacia el máximo diario durante el horario de cena.

La noche muestra el comportamiento más caro del día, con el pico máximo entre las 20:00 y 21:00 horas, seguido de un descenso gradual que facilita el ahorro para quienes puedan retrasar su consumo hasta después de las 22:00 horas.

Precio de la luz por horas