La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada marcada por la nubosidad alta y vientos flojos de componente este en la ciudad autónoma.

La estabilidad meteorológica marcará el ritmo de este jueves, 26 de marzo, en Ceuta. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad presentará una evolución atmosférica caracterizada por el tránsito de nubosidad, aunque sin registrar cambios significativos en los termómetros respecto a las jornadas precedentes.

Evolución de los cielos y estado atmosférico

El escenario meteorológico en Ceuta ha iniciado la madrugada con una presencia notable de nubes altas. Esta tónica se mantendrá de forma constante hasta las 06:00 horas, momento en el que la previsión apunta a una disminución transitoria de la nubosidad, permitiendo la apertura de claros durante la mañana.

Sin embargo, esta tregua será temporal. A medida que avance el día, la cobertura nubosa volverá a ganar terreno sobre el cielo ceutí. La jornada concluirá, según las estimaciones de la AEMET, con un escenario predominantemente nuboso, cerrando un ciclo de alternancia en el estado de los cielos que será la nota dominante del jueves.

Temperaturas y sensación térmica

En lo que respecta al apartado térmico, los ciudadanos de Ceuta no percibirán variaciones sustanciales en comparación con los registros obtenidos ayer. Los valores se moverán en una horquilla moderada, situándose las temperaturas máximas en los 17 grados, mientras que las mínimas no descenderán de los 14 grados.

No obstante, es preciso tener en cuenta que la sensación térmica mínima podría situarse ligeramente por debajo de los valores registrados en el termómetro, alcanzando los 13 grados. En cuanto al régimen de vientos, se esperan vientos flojos de dirección este, que contribuirán a mantener la tónica de suavidad climática en la zona durante toda la sesión.