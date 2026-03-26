La serie de época de La 1 de TVE emite este jueves, 26 de marzo, su capítulo 383, en el que la investigación sobre el misterio de los bebés da un giro inesperado con una revelación clave de Bárbara.

La trama de ‘Valle Salvaje’, la ficción que se ha consolidado como uno de los pilares de la tarde en La 1, alcanza este jueves 26 de marzo un punto de inflexión en su capítulo 383. A partir de las 17:35 horas, los espectadores asistirán a una entrega marcada por la intensificación de las investigaciones privadas y las órdenes directas de la nobleza que amenazan con desvelar secretos largamente ocultos en palacio.

Avances en el misterio de los recién nacidos

El eje central de este nuevo episodio se sitúa en la alianza formada por Luisa y Bárbara. Luisa, que ha liderado de forma persistente las pesquisas sobre el oscuro misterio de los bebés, cuenta ahora con el apoyo activo de Bárbara. Ambas han decidido redoblar la presión sobre las parteras del lugar con el objetivo de obtener una confesión definitiva que aclare la verdad sobre los intercambios de recién nacidos.

Tras una nueva confrontación con Pura, la situación dará un vuelco cuando Bárbara realice una revelación de suma importancia a la criada. Este movimiento estratégico promete alterar el curso de la investigación y sitúa a los personajes más cerca que nunca de resolver el enigma que mantiene en vilo a los protagonistas.

Intrigas en palacio y la búsqueda de Toribio

De forma paralela, la tensión política y criminal dentro de la propiedad no deja de crecer. Don Hernando se reafirma como el gran motor de las intrigas actuales. Bajo sus órdenes directas, se ha iniciado la búsqueda de Toribio, una noticia que ha provocado un profundo temor en Alejo tras ser informado por Braulio. Esta maniobra responde al firme propósito del marqués, junto a Enriqueta y Braulio, de no cesar hasta hallar respuestas concluyentes sobre el asesinato de Domingo.

La red de sospechas se extiende también hacia Mercedes, quien ha sido prevenida por Dámaso acerca de las intenciones de Enriqueta. Cabe recordar que, en la jornada precedente, Enriqueta ya interrogó a Mercedes sobre Bernardo por orden de don Hernando, lo que evidencia una vigilancia estrecha sobre todos los miembros de la casa.

El contexto de una semana convulsa

El episodio de hoy recoge el testigo de los tensos eventos vividos el miércoles. Los choques entre Atanasio y Matilde contra José Luis y Victoria a raíz de su enlace, sumados al hallazgo fortuito de una persona inconsciente por parte de Victoria, han configurado un escenario de inestabilidad. En este clima, ‘Valle Salvaje’ continúa desgranando una narrativa donde la búsqueda de la justicia —tanto en el caso de los bebés como en el de la muerte de Domingo— se cruza con los intereses contrapuestos de la dirección de la finca y sus trabajadores.