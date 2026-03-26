El capítulo 802 de la serie de TVE, que se emite este jueves 26 de marzo, desvela el rechazo de la solicitud nobiliaria de Curro y el aumento de la tensión entre Pía y Ricardo por el pasado de Ana.

La ficción de época de Televisión Española, ‘La Promesa’, alcanza este jueves su entrega número 802 con una trama marcada por los desencuentros familiares y los obstáculos burocráticos que afectan directamente al linaje de los Luján. En el episodio de hoy, que se emite tras los últimos acontecimientos que han sacudido la estabilidad de palacio, los espectadores asistirán a una serie de conflictos que ponen en jaque tanto las ambiciones de la nobleza como los secretos del servicio.

El revés nobiliario de Curro y el conflicto de Manuel

Uno de los puntos de mayor relevancia en la jornada de hoy se centra en la situación legal de Curro. Alonso informará de que la solicitud formal para recuperar su título nobiliario ha sido rechazada por las autoridades. El motivo del fracaso radica en un error de forma, debido a que fue Manuel quien realizó el envío de la documentación en lugar del propio interesado. Ante este contratiempo, Curro solicitará a su padre que ambos rubriquen la nueva petición para evitar más dilaciones. El marqués, aunque accederá a la petición, instará al joven a mantener una actitud de paciencia y cautela ante la delicadeza del asunto.

Por otro lado, la planta del servicio continúa siendo escenario de intensas disputas. María Fernández y Carlo mantienen su enfrentamiento a causa de la vivienda que Manuel pretende sufragarles, un ofrecimiento que sigue generando fricciones entre la pareja sobre su futuro y el de su bebé.

Tensiones entre Jacobo, Martina y el proyecto del refugio

La relación entre Jacobo y Martina atraviesa un momento crítico. Tras el enfado previo de Jacobo por los cambios realizados por la joven en su presentación, hoy se suma un nuevo agravio. Jacobo tomará la decisión unilateral de rechazar a un periodista que pretendía entrevistar a Martina sobre su proyecto del refugio. Esta intervención provocará el malestar de la joven, quien verá en Adriano un aliado inesperado cuando este se ofrezca a localizar al profesional de la prensa para retomar la comunicación.

Mientras tanto, en el ámbito financiero, Ciro y Julieta protagonizan una nueva discusión económica. Ciro persiste en su intención de realizar inversiones en contra del criterio de su esposa, lo que agrava el conflicto dado que es Julieta quien aportó la dote al matrimonio.

Secretos del pasado y la sombra del asesinato de Ana

La investigación sobre la muerte de Ana sigue arrojando dudas en el palacio. Cristóbal ha reconocido ante Ricardo y Santos que las pesquisas no avanzan favorablemente, un contexto que Curro aprovechará para interpelar directamente a Cristóbal sobre si mantuvo una relación sentimental con Leocadia en el pasado. Cabe recordar que Leocadia ya confesó haber engañado a Cristóbal sobre la paternidad de su hija para asegurar su permanencia a su lado.

En paralelo, Pía pondrá en una situación comprometida a Ricardo tras hallar una entrada entre sus pertenencias que lo vincula directamente con el lugar donde trabajaba su difunta esposa. El hallazgo plantea un nuevo interrogante sobre la posible implicación de Ricardo en la muerte de Ana. Finalmente, la trama se completa con los movimientos de Marta, quien intenta obtener información de Cloe sobre Valentina, en una jornada donde la llegada del emisario real mantiene en vilo al marqués de Luján.