El precio de la luz para hoy, lunes 22 de junio de 2026, vuelve a dejar un día desigual: el precio medio se sitúa en 0,2154 €/kWh y la jornada combina horas relativamente baratas con un tramo claramente caro.

Según los datos para la fecha, la hora más barata es 14:00-15:00 con 0,0821 €/kWh, mientras que el pico máximo llega en 21:00-22:00 con 0,8914 €/kWh. En un día así, planificar el consumo doméstico marca la diferencia.

Horas clave para ahorrar: barato en el mediodía y ojo en la noche

Si quieres reducir la factura, hoy conviene aprovechar las mejores horas y limitar lo que puedas en el tramo más caro. La hora más barata es 14-15 h (0,0821 €/kWh), y la hora más cara es 21-22 h (0,8914 €/kWh). Además, la franja más económica del día se sitúa en torno a 0,09 €/kWh, un nivel mucho más favorable para mover consumos.

En la práctica, es un buen momento para programar, por ejemplo, lavadora y lavavajillas durante el mediodía. Y si puedes, retrasa tareas intensivas o cargas grandes de energía fuera del tramo nocturno más caro.

Cómo se comporta el precio por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

La madrugada arranca con valores contenidos y va evolucionando de forma moderada: por la noche tardía y primeras horas (00:00-07:00) los precios se mueven en rangos relativamente bajos para el conjunto del día, con mínimos en torno a las 03:00-05:00.

Durante la mañana el coste tiende a subir respecto a la madrugada. Entre 08:00 y 11:00 aparecen precios más altos que anticipan que la tarde será el tramo más aprovechable.

La tarde es, de hecho, donde se concentra la oportunidad: tras un inicio de tarde que todavía es moderado (12:00-13:00), el precio cae de forma notable hacia 14:00-15:00, que es la hora más barata del día, y se mantiene relativamente competitivo en las horas cercanas.

En la noche el comportamiento cambia de forma clara: el precio se acelera desde el final de la tarde y marca su pico máximo entre 21:00 y 22:00 con el valor más alto del día (0,8914 €/kWh). A partir de ahí, baja de nuevo, aunque ya con precios superiores a los del mediodía.

Precio de la luz por horas (lunes 22/06/2026)