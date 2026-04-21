El precio de la luz para el martes, 21 de abril de 2026 marca un promedio de 0,1289 €/kWh, con un día claramente dividido entre tramos baratos y una franja nocturna que encarece el consumo.
Según los datos de hoy (señal de semáforo AMARILLO), la jornada ofrece una oportunidad clara para mover consumos: el horario más barato es de 14 a 15 h (0,0607 €/kWh). En cambio, hay que vigilar el tramo de 21 a 22 h, que se convierte en el más caro del día (0,2441 €/kWh).
Horas clave para ahorrar hoy: apuesta por el valle de la tarde
La estrategia del día es sencilla: aprovecha las horas bajas para concentrar consumos intensivos (como lavadora, lavavajillas o preparaciones con horno si tienes margen) y evita, en la medida de lo posible, la hora punta de la noche.
- Hora más barata: 14-15 h, 0,0607 €/kWh.
- Hora más cara: 21-22 h, 0,2441 €/kWh.
- Franja más económica: entre las horas del valle, con 0,06 €/kWh como referencia en el tramo más favorable.
Si tu hogar es flexible, planifica tareas de consumo entre el mediodía y primeras horas de la tarde. Y deja los usos de mayor potencia fuera del tramo que sube por la noche, especialmente entre las 21 y las 22.
Cómo evoluciona el precio por tramos: de la calma a la subida nocturna
La madrugada transcurre con precios relativamente contenidos, alrededor de los valores del entorno del día (con cambios graduales desde 00:00 y hasta primeras horas). La mañana introduce variaciones: se encadenan horas más moderadas con otras algo más altas, hasta desembocar en un tramo que prepara el salto hacia el mediodía.
La tarde es, en general, la parte más favorable: desde el final de la jornada de mañana aparece el valle y se mantienen precios bajos en el entorno de las horas recomendables para desplazar consumos. A partir de la franja de noche el comportamiento cambia: sube de forma progresiva y alcanza el punto más caro entre 21 y 22 h, antes de volver a bajar en las últimas horas del día.
Precio de la luz por horas (21/04/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1281 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1233 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,121 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1192 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1172 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1174 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1186 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1282 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1434 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0988 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1331 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,129 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1293 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,129 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0607 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0613 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0618 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0616 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,1354 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,1761 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2316 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2441 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1682 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1576 €/kWh