El precio de la luz para el martes, 21 de abril de 2026 marca un promedio de 0,1289 €/kWh, con un día claramente dividido entre tramos baratos y una franja nocturna que encarece el consumo.

Según los datos de hoy (señal de semáforo AMARILLO), la jornada ofrece una oportunidad clara para mover consumos: el horario más barato es de 14 a 15 h (0,0607 €/kWh). En cambio, hay que vigilar el tramo de 21 a 22 h, que se convierte en el más caro del día (0,2441 €/kWh).

Horas clave para ahorrar hoy: apuesta por el valle de la tarde

La estrategia del día es sencilla: aprovecha las horas bajas para concentrar consumos intensivos (como lavadora, lavavajillas o preparaciones con horno si tienes margen) y evita, en la medida de lo posible, la hora punta de la noche.

Hora más barata: 14-15 h, 0,0607 €/kWh .

14-15 h, . Hora más cara: 21-22 h, 0,2441 €/kWh .

21-22 h, . Franja más económica: entre las horas del valle, con 0,06 €/kWh como referencia en el tramo más favorable.

Si tu hogar es flexible, planifica tareas de consumo entre el mediodía y primeras horas de la tarde. Y deja los usos de mayor potencia fuera del tramo que sube por la noche, especialmente entre las 21 y las 22.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la calma a la subida nocturna

La madrugada transcurre con precios relativamente contenidos, alrededor de los valores del entorno del día (con cambios graduales desde 00:00 y hasta primeras horas). La mañana introduce variaciones: se encadenan horas más moderadas con otras algo más altas, hasta desembocar en un tramo que prepara el salto hacia el mediodía.

La tarde es, en general, la parte más favorable: desde el final de la jornada de mañana aparece el valle y se mantienen precios bajos en el entorno de las horas recomendables para desplazar consumos. A partir de la franja de noche el comportamiento cambia: sube de forma progresiva y alcanza el punto más caro entre 21 y 22 h, antes de volver a bajar en las últimas horas del día.

Precio de la luz por horas (21/04/2026)