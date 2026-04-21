El montaje ‘Entre Claveles’, a cargo de Pirotecnia Zaragozana, cerrará el ciclo festivo la medianoche del domingo 26 de abril con una propuesta diseñada específicamente para el cielo hispalense.

La Feria de Abril de Sevilla 2026 ha iniciado este martes 21 su andadura, y aunque el Real aún resuena con los primeros compases de las sevillanas, la ciudad ya mira hacia el cierre de su semana grande. El tradicional espectáculo de fuegos artificiales será, una vez más, el encargado de poner el broche de oro a una edición que recupera su esplendor habitual.

El evento tendrá lugar en la medianoche del domingo 26 de abril, a las 00:00 horas. El lanzamiento de la pirotecnia coincidirá exactamente con el apagado oficial del alumbrado del recinto ferial, simbolizando el fin de la fiesta y el inicio del desmontaje de las casetas del Real de la Feria.

‘Entre Claveles’: un diseño exclusivo para la capital andaluza

La empresa Pirotecnia Zaragozana, integrada en el grupo francés Etienne-Lacroix, repetirá por segundo año consecutivo tras el éxito de su anterior montaje, titulado ‘Magia Visual’. Para esta edición de 2026, la compañía ha diseñado un espectáculo bajo el nombre de ‘Entre Claveles’, una propuesta concebida específicamente para Sevilla y su estética ferial.

El contrato para esta exhibición asciende a 24.805 euros (IVA incluido), una cuantía superior a la del ejercicio anterior que cubre tanto el material pirotécnico como el complejo dispositivo técnico y de seguridad. La solvencia de la empresa viene avalada por su participación en eventos de prestigio internacional, tales como las celebraciones en los Campos Elíseos de París o las Fallas de Valencia.

Cabe recordar que, en la pasada edición, se quemaron más de 350 kilos de pólvora en apenas quince minutos, con una secuencia de 5.600 disparos coordinados digitalmente. Se espera que ‘Entre Claveles’ supere técnicamente aquella apuesta, alternando efectos de gran altura con otros más próximos al espectador.

Ubicaciones estratégicas para presenciar el cierre

Como es habitual, el lanzamiento se realizará junto al cauce del Guadalquivir, lo que convierte a las márgenes del río y a los puentes en los mejores miradores de la ciudad. Para aquellos que deseen evitar las mayores aglomeraciones, que suelen concentrarse en las inmediaciones del recinto ferial, existen varios puntos estratégicos recomendados:

• Los puentes del río: Los puentes de Triana, los Remedios y las Delicias ofrecen vistas despejadas y una perspectiva frontal de los disparos.

• Márgenes y clubes: El Muelle de Nueva York y los alrededores del Club Náutico son opciones clásicas para disfrutar del espectáculo con cierta amplitud.

• Perspectiva fluvial: Los paseos en barco por el Guadalquivir se consolidan como una alternativa demandada, permitiendo seguir la exhibición desde el agua, lejos del bullicio del asfalto.

Con este despliegue de luz y sonido, Sevilla se despedirá el próximo domingo de su semana más intensa, deteniendo por unos minutos el ruido de la fiesta para contemplar el cielo antes de que el Real empiece a vaciarse definitivamente.