El hijo del fundador de Air Europa comparece este martes como testigo en la séptima jornada del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El Tribunal Supremo retoma este martes, 21 de abril, una nueva sesión del juicio por el denominado «caso mascarillas», una causa que busca esclarecer las presuntas comisiones ilegales en los contratos adjudicados para la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la crisis del Covid-19. Entre la terna de testigos citados para esta séptima jornada destaca un nombre propio por su relevancia empresarial y su implicación en la trama: Francisco Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia.

Hidalgo comparece en una semana decisiva para su agenda judicial y parlamentaria. Mientras hoy declara en la sede del Alto Tribunal, el próximo jueves está citado en el Senado, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre el rescate de la aerolínea Air Europa. Junto a él, también testificarán hoy Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Industria, y el guardia civil investigado Rubén Villalba.

Formación internacional y liderazgo en Globalia

Nacido en Salamanca en 1972, Javier Hidalgo es hijo de Juan José Hidalgo, fundador del gigante turístico Globalia. Su trayectoria académica estuvo marcada por una sólida formación en Estados Unidos, donde se licenció en Administración de Empresas por la Pepperdine University y cursó un Máster Ejecutivo en la Berkeley University, ambas instituciones situadas en California.

Su ascenso en el holding familiar le llevó a ocupar el cargo de CEO de Globalia hasta abril de 2021. Quienes han trabajado con él subrayan su capacidad estratégica y su perfil como hábil negociador, una cualidad que le ha permitido moverse con soltura en los sectores turístico e inmobiliario.

Tras abandonar su puesto de máxima responsabilidad en la compañía de su padre, Hidalgo potenció su faceta de emprendedor a través de JHG Investment Models, un holding que gestiona activos valorados en más de 115 millones de euros. Este conglomerado abarca negocios tan diversos como la explotación inmobiliaria, la gestión publicitaria, la compraventa de barcos y la comercialización de relojes. En solo un año tras su salida de Globalia, integró cuatro nuevas compañías en su estructura, incluyendo firmas dedicadas a la construcción y a la producción audiovisual, como Sian Kaan MX SL.

Presencia en la crónica social

Más allá de sus intereses mercantiles, la vida personal de Javier Hidalgo ha ocupado con frecuencia las páginas de la actualidad social en España. Durante su etapa universitaria mantuvo una relación con Odile Rodríguez de la Fuente. Años más tarde, en 2004, se le vinculó con María Gamero, en un momento en el que se especuló con que el empresario «sentaba la cabeza», aunque la pareja terminó rompiendo tras perder el bebé que esperaban.

Su círculo de amistades y relaciones sentimentales ha incluido a figuras internacionales de la moda como la brasileña Raica Oliveira, la rusa Xenia Tchoumitcheva o la modelo española Malena Costa, con quien mantiene una amistad cordial tras su ruptura. Su relación más estable y duradera fue con Sol González, iniciada en 2013. Fruto de esta unión nació en 2014 su hija Camila, aunque la pareja decidió poner fin a su convivencia tres años después.

Hoy, alejado de la gestión directa del grupo turístico familiar, Javier Hidalgo vuelve al primer plano de la actualidad por su papel como testigo en una causa que investiga el presunto uso de influencias y cobro de comisiones en el entorno del «caso Koldo», una cita judicial que se enmarca dentro de las declaraciones de los 80 testigos previstos hasta el 30 de abril.