Antony encendió las alarmas tras el partido de Copa del Rey que el Betis resolvió con una victoria frente al Torrent. El brasileño, titular en el encuentro, abandonó el estadio Ciutat de Valencia cojeando, generando preocupación a apenas dos días del choque ante el Barcelona. “Hay tiempo para recuperar”, aseguró el extremo al ser consultado sobre su molestia en el tobillo, mostrando cierto optimismo de cara al sábado.

El conjunto verdiblanco atraviesa un momento complicado con las lesiones. La pasada semana, Isco y Amrabat sufrieron problemas físicos durante el compromiso europeo y todavía no se han reincorporado. Por su parte, Bellerín y Lo Celso se perdieron el derbi sevillano por dolencias previas. Ahora, la atención se centra en Antony, que es duda para enfrentarse al Barça tras la molestia sufrida en el duelo copero. Pellegrini había apostado por su titularidad tras la sanción que le impidió jugar ante el Sevilla.

El extremo bético, pieza clave del equipo, intentará recuperarse a tiempo para no perderse otro partido de alto nivel, tras quedarse fuera del derbi. Mientras tanto, Pellegrini confía en poder contar con uno de sus futbolistas más determinantes, aunque el club mantiene la cautela ante la apretada agenda de compromisos que se avecina.