Lewis Hamilton ha iniciado su primera sesión de pretemporada con Ferrari en Montmeló con sensaciones positivas, a pesar de las complicadas condiciones meteorológicas. El inglés completó 56 vueltas con el SF-26, mientras que su compañero Charles Leclerc rodó previamente en seco. Sin embargo, la lluvia constante convirtió la mayor parte de la jornada en un test sobre mojado, acumulando un total de 120 vueltas combinadas y varias interrupciones con bandera roja.

“Fue un día muy complicado, empezó a llover a las 10:30 y Charles tuvo rodaje en seco antes, pero luego estuvo mojado toda la tarde. Hicimos 120 vueltas en mojado y con banderas rojas, así que está bastante bien. Estoy orgulloso de todos en la fábrica por llevar el coche a este punto. Recogimos mucha información y tenemos que seguir trabajando, pero es un buen primer día”, declaró Hamilton.

El heptacampeón destacó que Ferrari ha llegado a los primeros test de 2026 con un monoplaza avanzado y fiable, pese a los grandes cambios en la normativa. “Podía ir mucho peor todo, es un cambio de reglas muy grande y apenas tuvimos pequeñas incidencias, no hubo problemas graves. Es fantástico. Esperamos tener más días así”, añadió.

Hamilton también señaló lo que espera de las próximas sesiones: poder pilotar en seco para comprender mejor el balance del coche y el uso de la batería durante la vuelta. “Ya no tenemos ‘porpoising’, eso es positivo. Es extremadamente difícil para todos y nos obliga a aprender; los que mejor se desarrollen estarán delante, y eso nos da la oportunidad a todos de estar delante. Ahora tenemos que aprovecharlo”, concluyó.

El SF-26, según Hamilton, representa el mayor cambio técnico que ha experimentado en su carrera: “He pilotado coches muy diferentes desde 2007, con grandes cambios en 2009, 2014, 2017 y 2022… pero este es el cambio más grande que he sentido. Aún es temprano, solo hemos pilotado en lluvia, pero las sensaciones son prometedoras”.

Con un arranque sólido y sin problemas de fiabilidad, Ferrari aspira a mantenerse entre los equipos más competitivos en una temporada marcada por la adaptación a la nueva normativa.