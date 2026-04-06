La nueva semana de Sueños de libertad llega cargada de giros, confesiones y reencuentros que prometen sacudir la vida en la colonia. Tras una semana anterior marcada por los conflictos entre varios personajes y el regreso de Pelayo, la ficción de Antena 3 recupera su ritmo habitual con cinco nuevos capítulos, del lunes 6 al viernes 10 de abril.

Los próximos episodios estarán marcados por el avance de varias tramas clave, entre ellas la situación de Begoña, el vínculo entre Andrés y Valentina, una importante revelación de Pablo y la vuelta de David. Este es el resumen, día a día, de lo que ocurrirá en la serie.

Capítulo 533, lunes 6 de abril

La semana arranca con varios frentes abiertos en la colonia. Salva tiene un gesto especial con Mabel, mientras Pelayo sigue arrastrando la culpa por la tristeza de Marta.

Al mismo tiempo, una llegada inesperada deja desconcertadas a Carmen y Valentina empieza a estrechar lazos con Begoña. En paralelo, Marta sorprende a Cloe con una propuesta inesperada, Pablo decide sincerarse con Miguel y Tasio abre su corazón ante Paula.

Capítulo 534, martes 7 de abril

En el episodio del martes, la conexión entre Eduardo y Begoña se hace cada vez más evidente, en una trama que gana peso con el paso de los capítulos.

Por otro lado, Andrés y Valentina comparten una cita, mientras Gabriel trata de reconducir su relación con Beatriz. Además, Mabel se ve obligada a rechazar una invitación de Salva, Álvaro y Gorito unen fuerzas en un robo y Mabel decide plantar cara a su padre.

Capítulo 535, miércoles 8 de abril

La entrega del miércoles vendrá cargada de revelaciones importantes. La presencia de Pelayo inquieta a Beatriz, mientras Begoña intenta convencer a Julia para que acuda a la fiesta de los de la Reina.

Además, Miguel descubre que Marisol es la amante de Pablo, Manuela lanza una advertencia a Eduardo sobre Begoña y Tasio y Paula aclaran por fin en qué punto está su relación.

Uno de los momentos más destacados del capítulo llegará cuando Begoña descubra el romance entre Andrés y Valentina, una información que puede cambiar por completo su actitud. A esto se suma que Gabriel se atribuirá un mérito que no le corresponde.

Capítulo 536, jueves 9 de abril

La tensión seguirá creciendo el jueves con Damián enfrentándose a Gabriel por apropiarse de un discurso de Digna.

Mientras tanto, Miguel vive su primera borrachera y Begoña atraviesa un momento de confusión al no saber cómo actuar con Andrés. En otra trama, Álvaro plantea a Gorito una nueva forma de conseguir más dinero, mientras Carmen no logra ocultar su sorpresa por el comportamiento de Tasio con David.

Por si fuera poco, Beatriz consigue que Begoña reconozca que su matrimonio no atraviesa un buen momento, y Miguel termina explotando contra su padre.

Capítulo 537, viernes 10 de abril

La semana terminará con nuevas decisiones y varios movimientos importantes entre los protagonistas. Begoña tendrá que aceptar un plan familiar a la fuerza, en un contexto cada vez más incómodo para ella.

A la vez, Andrés y Valentina vuelven a quedar, Salva acepta una invitación de Claudia sin demasiadas alternativas y Pelayo admite que reconoce a Beatriz.

Además, Gorito engaña a Salva sobre el trabajo y Miguel toma una decisión inesperada que puede abrir una nueva etapa en la serie.

Una semana clave en Sueños de libertad

Los capítulos de esta semana consolidan varias de las tramas que más interés están despertando entre los seguidores de la serie. Los conflictos sentimentales, los secretos que salen a la luz y los cambios en las relaciones entre personajes apuntan a unos episodios decisivos en Sueños de libertad.

Con Begoña en el centro de varias historias, el avance semanal deja claro que los próximos capítulos estarán marcados por las emociones, los reproches y las decisiones difíciles.