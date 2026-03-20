La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa el aviso por el estado de la mar en una jornada marcada por los cielos cubiertos y las precipitaciones, que podrían alcanzar los 7 litros por metro cuadrado.

La ciudad autónoma de Ceuta afronta una jornada de inestabilidad meteorológica este viernes, 20 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha procedido a activar la alerta amarilla por fenómenos costeros, ante la previsión de un notable empeoramiento de las condiciones marítimas en el área del Estrecho. Este aviso pone en guardia a la localidad ante un escenario de riesgo moderado que marcará la tónica ambiental de las próximas horas.

Precipitaciones y riesgo de tormentas

El pronóstico para hoy apunta a un predominio de cielos cubiertos que vendrán acompañados de precipitaciones de diversa intensidad. Durante la primera mitad del día, la lluvia será la protagonista, habiéndose registrado ya una acumulación de 7 litros por metro cuadrado a las 04:00 horas. Según los modelos meteorológicos, estas lluvias evolucionarán hacia un régimen de lloviznas conforme avance la tarde.

No obstante, la estabilidad no regresará de inmediato, ya que la AEMET señala como muy probable la aparición de tormentas de forma intermitente a lo largo de toda la jornada, lo que obliga a extremar las precauciones en los desplazamientos y actividades al aire libre.

Temperaturas y régimen de vientos

En lo que respecta a los valores térmicos, los termómetros en Ceuta experimentarán un ligero ascenso en las máximas en comparación con los registros de la jornada anterior. Se espera que el mercurio alcance los 17 grados en torno a las 17:00 horas, el momento de mayor calidez del día. Por su parte, las temperaturas mínimas no presentarán variaciones significativas, manteniéndose estables en el entorno de los 14 grados.

En cuanto al comportamiento del viento, este soplará con dirección este, factor que influye directamente en la activación del aviso amarillo por fenómenos costeros y que condicionará el estado del litoral ceutí durante las próximas horas.