La inestabilidad marca la evolución de los carburantes en España, con variaciones significativas entre estaciones de servicio y marcas. La cotización del crudo Brent y las tensiones en Irán condicionan un mercado donde el ahorro mediante la comparación de precios se vuelve esencial para los conductores.

El mercado de los carburantes en España mantiene este viernes, 20 de marzo, una tendencia de cierta inestabilidad. A pesar de que tras meses de cotizaciones elevadas se han detectado ligeras bajadas en puntos específicos del territorio nacional, el llenado del depósito continúa representando uno de los gastos más significativos para las economías domésticas. Esta volatilidad responde a una combinación de factores que van desde la logística de las propias estaciones de servicio hasta la compleja situación geopolítica mundial.

Precios medios en la Península y Baleares

Los datos registrados en las estaciones de servicio de la Península y el archipiélago balear reflejan la disparidad actual entre los diferentes tipos de combustible. En la jornada de hoy, la Sin Plomo 95 se sitúa en una media de 1,801€/l, mientras que la Sin Plomo 98 alcanza los 1,960€/l.

En lo que respecta al gasóleo, el Gasóleo A presenta un precio medio de 1,932€/l y el Gasóleo A+ supera la barrera de los dos euros, situándose en 2,016€/l. Por su parte, los combustibles destinados a otros usos, como el Gasóleo B y el Gasóleo C, registran valores de 1,536€/l y 1,513€/l, respectivamente.

Comparativa por marcas: ¿dónde es más barato repostar?

La competencia entre las grandes petroleras y las enseñas de bajo coste ofrece un abanico de precios que permite a los usuarios optimizar su gasto. Analizando las principales operadoras del mercado español, se observan las siguientes tarifas medias:

• Repsol: La Sin Plomo 95 se sitúa en 1,782€/l y el Gasóleo A en 1,892€/l.

• Moeve: Ofrece la Sin Plomo 95 a 1,702€/l y el Gasóleo A a 1,781€/l.

• BP: Presenta una de las opciones más competitivas entre las grandes redes, con la Sin Plomo 95 a 1,645€/l y el Gasóleo A a 1,681€/l.

• Galp y Shell: Mantienen precios intermedios. Galp ofrece la Sin Plomo 95 a 1,685€/l, mientras que Shell la sitúa en 1,656€/l.

En el segmento de las estaciones vinculadas a grandes superficies y modelos automáticos, los precios tienden a la baja. Alcampo registra hoy una media de 1,594€/l para la Sin Plomo 95, mientras que BonArea se sitúa en 1,622€/l. Por su parte, Ballenoil marca un precio de 1,712€/l para la gasolina convencional y 1,820€/l para el gasóleo.

El factor geopolítico y la importancia del Brent

La evolución de los surtidores en España no es ajena a la situación internacional. Actualmente, la incertidumbre en los mercados globales se ve acrecentada por las tensiones en Irán, que afectan directamente a la producción y al transporte de crudo. Si bien España no mantiene una dependencia directa de las rutas afectadas, cualquier alteración en la oferta mundial impacta de forma inevitable en el precio final que abona el consumidor.

En este contexto, la figura del crudo Brent se erige como el indicador fundamental. Este petróleo de referencia, extraído en el Mar del Norte, sirve de guía para fijar los precios en Europa, África y Oriente Medio. Al ser un crudo ligero y con bajo contenido en azufre, su refinado es más sencillo, lo que lo convierte en el estándar de los mercados energéticos.

Gasolineras más baratas hoy en Ceuta

Para los conductores que se encuentren en la ciudad autónoma, la búsqueda del ahorro también ofrece opciones competitivas este 20 de marzo. Según los últimos registros, las estaciones de Cepsa en la Avenida González Tablas y en la Avenida Martínez Catena (frente a la playa del Chorrillo) lideran las opciones más económicas para la Sin Plomo 95, con un precio de 1,544€/l. Les siguen de cerca los surtidores de ON365 en el Muelle Alfau y la Avenida Teniente General Muslera, con una tarifa de 1,554€/l.

En cuanto al Gasóleo A, las estaciones de Cepsa en González Tablas y Martínez Catena presentan los precios más bajos de la ciudad con 1,499€/l. Por el contrario, marcas como Shell (Catena, Punta Almina y Muelle Dato) y Disa (Varadero y Puerto) unifican sus precios en los 1,698€/l, mientras que la estación Moeve de la Avenida Juan de Borbón se sitúa en los 1,699€/l.