La tarifa regulada (PVPC) experimenta un incremento del 4,49% respecto a la jornada anterior. El coste de la electricidad alcanzará su pico máximo entre las 19:00 y las 20:00 horas, superando los 280 euros.

El coste de la energía eléctrica vuelve a situarse al alza en el mercado español. El precio medio de la luz para este viernes, 20 de marzo de 2026, se ha fijado en los 146,14 euros por megavatio hora (MWh) para los consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), así como para aquellos con tarifas indexadas en el mercado libre.

Esta cifra, extraída de los registros oficiales de Red Eléctrica, supone un incremento del 4,49% en comparación con el jueves, cuando el precio medio se situó en 139,86 euros. En términos absolutos, los usuarios pagarán una diferencia de 6,28 euros más por cada MWh consumido respecto a las 24 horas previas.

Es pertinente señalar que estos importes correspondientes al PVPC incluyen conceptos adicionales que no figuran en el mercado mayorista del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), tales como peajes e impuestos, reflejando así el coste real que se traslada a la factura del ciudadano.

Las franjas horarias más económicas

A pesar del repunte generalizado, la jornada ofrece ventanas de oportunidad para optimizar el ahorro doméstico. La hora más barata de la luz tendrá lugar de madrugada, concretamente en el tramo comprendido entre las 03:00 y las 04:00 horas, con un precio de 79,26 euros/MWh.

Para aquellos consumidores que no puedan trasladar su actividad a las horas nocturnas, existen tramos asequibles durante la tarde. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, los precios se mantendrán en niveles moderados, destacando los 85,61 euros entre las 14:00 y las 15:00 horas.

El pico máximo de la jornada

Por el contrario, la presión sobre el bolsillo de los consumidores será especialmente intensa durante el tramo final del día. El pico máximo de la electricidad se registrará entre las 19:00 y las 20:00 horas, momento en el que el precio se disparará hasta los 280,96 euros/MWh.

Esta tendencia al alza se mantendrá durante gran parte de la tarde y la noche, con valores que no bajarán de los 250 euros hasta bien entrada la medianoche, lo que hace fundamental el seguimiento horario para evitar sobrecostes innecesarios en el recibo mensual.

Precio de la luz por horas, viernes 20 de marzo