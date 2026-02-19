La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada marcada por la inestabilidad matinal en la ciudad autónoma, con precipitaciones débiles que remitirán para dar paso a cielos despejados durante la tarde.

Ceuta afronta este jueves, 19 de febrero de 2026, una jornada meteorológica de transición. Según el pronóstico detallado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad experimentará cielos predominantemente nubosos durante la primera mitad del día, acompañados de lluvias escasas que se concentrarán especialmente entre la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las precipitaciones previstas serán de carácter débil, con un acumulado máximo estimado de 0,1 litros por metro cuadrado, cifra que se alcanzó en torno a las 04:00 horas. Sin embargo, este escenario de inestabilidad mutará radicalmente a partir del mediodía, cuando el panorama tenderá a despejarse, dejando cielos libres de nubes hasta última hora de la noche.

Estabilidad en los termómetros y vientos flojos

En lo que respecta a las temperaturas, los valores máximos se mantendrán en una línea muy similar a los registros de la jornada anterior. Se espera que el mercurio alcance los 17 grados en las horas centrales del día. Por su parte, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 11 grados, un ligero descenso frente a los 13 grados registrados ayer, aunque la sensación térmica mínima no bajará de los 12 grados.

El régimen de vientos no presentará grandes complicaciones para la navegación ni para la vida urbana en la ciudad autónoma. La AEMET prevé que predominen los vientos flojos de dirección oeste, lo que contribuirá a una sensación de calma atmosférica una vez que el frente de nubes abandone el área del Estrecho.

Evolución para la segunda mitad del día

La desaparición de las lluvias durante la tarde permitirá disfrutar de un ambiente más seco y soleado. Esta alternancia entre la nubosidad inicial y el despeje posterior es característica de los episodios de vientos de poniente en la zona, que suelen arrastrar la humedad matinal para limpiar los cielos en las horas vespertinas.