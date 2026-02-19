La electricidad registrará este jueves un precio medio de 14,87 euros/MWh, con tramos en valores negativos durante siete horas. Sin embargo, el coste se disparará a partir de las 19:00 horas, alcanzando un máximo de 81,30 euros.

El mercado mayorista de la electricidad presenta este jueves, 19 de febrero de 2026, una jornada de marcados contrastes para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC). El precio medio de la luz se situará en los 14,87 euros/MWh, lo que supone un incremento respecto a los 5,70 euros registrados hace una semana, pero manteniendo oportunidades de ahorro significativas en las horas centrales del día.

Los usuarios encontrarán un escenario especialmente favorable desde el arranque de la jornada. Hasta las 07:00 horas, el precio se mantendrá por debajo de los 3 euros/MWh, facilitando un consumo económico a primera hora. No obstante, el tramo más asequible llegará a media mañana.

Siete horas con precios negativos

La nota dominante de este jueves será la presencia de precios negativos en el mercado mayorista durante buena parte de la tarde. Entre las 09:00 y las 18:00 horas, el coste de la energía oscilará en una horquilla que va desde los -0,81 hasta los 1,46 euros/MWh.

En total, se contabilizarán siete horas en valores negativos, convirtiéndose este periodo en el momento óptimo para el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras, secadoras o lavavajillas. Esta anomalía en el mercado permite a los consumidores reducir drásticamente el impacto del término variable en su factura eléctrica.

La escalada nocturna: el precio máximo del día

El alivio en los precios desaparecerá de forma abrupta al caer la tarde. A partir de las 19:00 horas, la electricidad iniciará una senda ascendente que culminará en el tramo más caro de la jornada. Entre las 20:00 y las 21:00 horas, el precio marcará su máximo diario, alcanzando los 81,30 euros/MWh.

En el cierre del día, la tendencia se moderará ligeramente, situándose el coste de la luz en los 33,40 euros/MWh durante el último tramo nocturno.

Recomendaciones para la eficiencia en el hogar

Ante la volatilidad de los precios horarios, los expertos insisten en la importancia de mantener hábitos de consumo responsable y técnico en el hogar:

• Aislamiento térmico: El uso de burletes en juntas de puertas y ventanas, o el doble acristalamiento, es fundamental para evitar fugas de climatización y mantener la temperatura estable, recomendada en torno a los 21°C en invierno.

• Eliminación del consumo fantasma: El uso de regletas con interruptor permite desconectar por completo los dispositivos en modo stand-by, eliminando un gasto pasivo que incrementa la factura mensual.

• Mantenimiento del frigorífico: Al ser un aparato de uso continuado, es vital evitar la formación de hielo. Un centímetro de escarcha obliga al compresor a realizar un esfuerzo excesivo, aumentando innecesariamente el gasto energético.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 19 de febrero