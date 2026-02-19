El conjunto rojiblanco visita tierras inglesas con la difícil misión de remontar el 0-3 del partido de ida. Una plaza en los cuartos de final de la máxima competición europea está en juego en el Leigh Sports Village.

El Atlético de Madrid Femenino afronta este jueves, 19 de febrero de 2026, una de las citas más exigentes de su temporada continental. Las colchoneras se miden al Manchester United en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Women’s Champions League, con el objetivo de revertir un resultado adverso y sellar su pasaporte a la siguiente ronda.

El encuentro de ida, disputado el pasado 12 de enero, dejó un panorama complicado para las madrileñas tras caer derrotadas por 0-3 en su feudo. A pesar de la losa del marcador, el equipo llega con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas en la competición doméstica frente al Athletic Club y el Levante, lo que permite mantener la esperanza de una gesta en territorio británico.

Un Manchester United en racha

Por su parte, el Manchester United recibe al Atlético en un estado de forma excepcional. Las «Red Devils» cuentan sus últimos cinco compromisos por victorias, habiendo superado con solvencia a rivales de la entidad del Liverpool, Arsenal o Aston Villa. Con la ventaja obtenida en Madrid, el cuadro inglés parte como gran favorito para certificar su clasificación ante su afición.

El escenario del choque será el Leigh Sports Village, un estadio donde el conjunto mancuniano se ha mostrado intratable en sus recientes comparecencias europeas. Las locales buscarán gestionar su renta, mientras que el Atlético deberá proponer un partido ofensivo desde el pitido inicial para intentar recortar distancias rápidamente.

Horario y dónde ver el Manchester United – Atlético de Madrid hoy

La resolución de esta eliminatoria de la Champions femenina se podrá seguir en directo a través de plataformas digitales, siguiendo la tendencia de retransmisión global de la competición.

• Horario: El partido comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español) de este jueves 19 de febrero.

• Televisión y Online: En España, el encuentro se emitirá en directo a través de la plataforma Disney Plus, que cuenta con los derechos de retransmisión de los play-offs de la competición.

El desafío para el Atlético es mayúsculo: deberá neutralizar el poderío ofensivo de un United que no conoce la derrota en sus últimos choques y buscar una eficacia goleadora impecable para soñar con los cuartos de final.