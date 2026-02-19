El tenista murciano busca el pase a las semifinales del ATP 500 frente a un veterano Karen Khachanov que no se dejará intimidar. Tras superar las rondas previas con oficio, el número 1 del mundo sube el nivel ante su primer gran desafío en Qatar.

Carlos Alcaraz continúa su andadura en el ATP 500 de Doha con un duelo de altura en los cuartos de final. Tras superar un inicio de torneo marcado por el «mono de trabajo» y victorias de oficio ante los franceses Arthur Rinderknech y Valentin Royer, el murciano se cita hoy, jueves 19 de febrero de 2026, con el ruso Karen Khachanov. Un enfrentamiento que, por entidad del rival y ronda del torneo, obliga al español a elevar sus prestaciones tras haber transitado a medio gas en sus compromisos previos.

Alcaraz, que el año pasado se despidió de este torneo precisamente en la ronda de cuartos ante Jiri Lehecka, afronta el choque con la motivación de defender su posición en la cima del ranking ATP. Pese a haber mostrado algunos bajones de energía y situaciones comprometidas —como el 2-5 adverso en su último encuentro—, la determinación del pupilo de Juan Carlos Ferrero sigue siendo su mejor argumento: sabe sufrir y acelerar cuando el guion lo exige.

Un rival con oficio y medalla olímpica

Al otro lado de la red estará Karen Khachanov, de 29 años y actual número 17 del mundo. El tenista ruso, veterano en el circuito y poseedor de una medalla de plata olímpica (Tokio 2020), llega a la cita tras derrotar con solvencia al japonés Shintaro Mochizuki y al húngaro Marton Fucsovics, aunque dejándose un set en cada uno de estos encuentros.

Aunque el historial es contundente a favor del español con cinco victorias en cinco enfrentamientos (incluyendo duelos en Roland Garros, Madrid y Roma), Khachanov posee un juego poderoso que históricamente se le da bien a Alcaraz. Sin embargo, el ruso cuenta con siete títulos en su palmarés y una experiencia que le impide amedrentarse ante los grandes escenarios, lo que obligará al murciano a minimizar los errores no forzados.

Horario y dónde ver el Alcaraz – Khachanov hoy

El partido está encuadrado en la jornada de tarde del complejo Khalifa International de Doha. La organización ha fijado el encuentro para este jueves, siendo una de las grandes atracciones del día.

• Horario: El partido comenzará no antes de las 17:30 horas (horario peninsular español).

• Televisión: El encuentro se podrá seguir en directo en España a través de Movistar+, plataforma que ostenta los derechos de retransmisión del torneo catarí.

• Online: La plataforma Movistar+ ofrecerá el partido a través de sus aplicaciones para dispositivos móviles y web.

Para Carlos Alcaraz, una victoria hoy no solo significaría el acceso a las semifinales, sino un botín de puntos fundamental para consolidar su reinado en el tenis mundial y quitarse la espina de la eliminación sufrida en esta misma instancia el curso pasado.